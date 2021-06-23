В начале этой весны разработчики из SCS Software анонсировали новое тематическое дополнение к Euro Truck Simulator 2 под названием Heart of Russia («Сердце России»). Хотя сердцем России принято считать Москву как столицу, ею игровой процесс не ограничится, даже напротив: разработчики намерены воспроизвести региональные трассы с соответствующими пейзажами вроде лугов, равнин, а также смешанных лесов с берёзками, соснами и дубами.

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К сожалению, пока даже приблизительно неизвестно, когда фанатам Euro Truck Simulator 2 удастся поколесить по российским дорогам, но чтобы мы не переживали и знали, что дополнение активно разрабатывается, авторы опубликовали целую пачку соответствующих скриншотов.

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Последним контентным дополнением для Euro Truck Simulator стал аддон Iberia с государствами Пиренейского полуострова — Испанией и Португалией.