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Берёзки и сосны на скриншотах дополнения Heart of Russia для Euro Truck Simulator 2

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В начале этой весны разработчики из SCS Software анонсировали новое тематическое дополнение к Euro Truck Simulator 2 под названием Heart of Russia («Сердце России»). Хотя сердцем России принято считать Москву как столицу, ею игровой процесс не ограничится, даже напротив: разработчики намерены воспроизвести региональные трассы с соответствующими пейзажами вроде лугов, равнин, а также смешанных лесов с берёзками, соснами и дубами.

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К сожалению, пока даже приблизительно неизвестно, когда фанатам Euro Truck Simulator 2 удастся поколесить по российским дорогам, но чтобы мы не переживали и знали, что дополнение активно разрабатывается, авторы опубликовали целую пачку соответствующих скриншотов.

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Последним контентным дополнением для Euro Truck Simulator стал аддон Iberia с государствами Пиренейского полуострова — Испанией и Португалией.

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Tyconcat
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max1024
13:02
"Однако в отличие от Hero я бы не назвал плату универсальной. Здесь всего два слота под оперативную память и нет Thunderbolt 4, а все функции смещены в сторону разгона" Это же APEX, разгон и еще раз р...
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13:01
XD
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Сергей Боровой
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Alex23
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А ведь кто то будет реально ждать, а потом плакать как Джуниор из Сопрано)
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HREN
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Это не сравнительный тест, а рекламный проспект. Где тестирование рядом с 12 Апексом? В чем отличие в платах в разгоне? Память на 5000 с 20-28 и задержкой в 51 - это совсем не айс. Процессор на 5.0 с ...
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12:57
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ego0550
12:54
Опять ДНО со своей унылой пидар-кампанией. В этот раз, кстати, они признались, что рекомендованных цен не будет, по ним уже все, видимо, ушло на авито. Что-то 3060/3070/3080, которых уже куча на авито...
Завтра DNS в четвёртый раз выставит на продажу NVIDIA RTX 3080 Ti и 3070 Ti по низким ценам
Теодор Адамски
12:52
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