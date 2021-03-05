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Для Euro Truck Simulator 2 анонсировано полностью посвящённое России дополнение

Его так и назвали — «Сердце России».
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Дело «Дальнобойщиков» живёт и процветает, и теперь поколесить по знакомым дорогам и городам можно будет виртуально: в этом поможет анонсированное буквально только что дополнение «Сердце России» для Euro Truck Simulator 2.

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Согласно описанию, в дополнении «Сердце России» фанаты Euro Truck Simulator 2 смогут побывать в Москве, Нижнем Новгороде, а также в массе городов, расположенных на берегах Волги и Оки. Будучи страной с огромной территорией и богатыми историей и культурой, в России дальнобойщики могут ожидать слияние исторических сооружений и современных технологий, а также ощутить разнообразие архитектуры, климата и пейзажей.

Дополнение «Сердце России» выйдет после аддона «Иберия». Когда точно нам удастся поколесить по виртуальным версиям отечественных дорог, пока неизвестно.

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scs software euro truck simulator 2
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Сергей Боровой
20:21
это настолько тупо )) просто цирк... так продавай каждую видюху в составе компа, не знает он что делать... мудилоиды
Глава DNS признал провал с продажей GeForce RTX 3060, но не знает как решить проблему майнеров
McArcher
20:21
Можно устроить лотерею среди предзаказов, чтобы у всех был шанс выиграть.
Глава DNS признал провал с продажей GeForce RTX 3060, но не знает как решить проблему майнеров
ego0550
20:20
Видюхи будут, но до конца года он их точно будет продавать сразу перекупам и майнерам.
Глава DNS признал провал с продажей GeForce RTX 3060, но не знает как решить проблему майнеров
terenty79
20:20
Вообще не готов за игры платить. Жил я раньше без игр, и дальше проживу без них, если они внезапно с торентов исчезнут.
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V.L.A.D.L.E.N
20:20
Всё должно начинаться с богатого папы.
Учёба на отлично стала одним из факторов успеха Илона Маска
kib@rg
20:19
Куртка же сказал, никаких майнеров не существует, это все геймеры видюхи пачками скупают. Куртка врать не будет :)
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Dmitry Mitry
20:19
Мне нравится четвертая и пятая часть, все остальное - мимо. Компьютерные "ужасы" как то не очень воспринимаю
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useuseuser
20:18
Согласен. Была такая, только положительные впечатления.
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terenty79
20:18
Самое главное в этой теме, что хозяин ДНС сказал, что видях до конца года у него не будет точно, а дальше он не заглядывает. все тушите свет, прощайте помидоры.
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Dmitry Mitry
20:18
Секрет успеха Илона: очень богатый папа + правительственные связи, позволивших ему получить сотни миллионов государственных денег. Персонаж лично мне симпатичный, современный технологический Остап
Учёба на отлично стала одним из факторов успеха Илона Маска
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