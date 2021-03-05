Для Euro Truck Simulator 2 анонсировано полностью посвящённое России дополнение
Дело «Дальнобойщиков» живёт и процветает, и теперь поколесить по знакомым дорогам и городам можно будет виртуально: в этом поможет анонсированное буквально только что дополнение «Сердце России» для Euro Truck Simulator 2.
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Согласно описанию, в дополнении «Сердце России» фанаты Euro Truck Simulator 2 смогут побывать в Москве, Нижнем Новгороде, а также в массе городов, расположенных на берегах Волги и Оки. Будучи страной с огромной территорией и богатыми историей и культурой, в России дальнобойщики могут ожидать слияние исторических сооружений и современных технологий, а также ощутить разнообразие архитектуры, климата и пейзажей.
Дополнение «Сердце России» выйдет после аддона «Иберия». Когда точно нам удастся поколесить по виртуальным версиям отечественных дорог, пока неизвестно.
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