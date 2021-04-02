Фанаты Euro Truck Simulator 2, возможно, уже забыли о существовании дополнения Iberia, которое добавит в игру Пиренейский полуостров вкупе с расположенными на нём государствами и поселениями, но сегодня разработчики из SCS Software наконец-то собрались с силами и огласили точную дату его выхода. Отправиться в приключение по дорогам Испании и Португалии можно будет уже со следующего четверга, 8 апреля.

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Изначально дополнение Iberia должно было выйти ещё в прошлом году, но всем хорошо известные обстоятельства не позволили исполнить изначальное обещание разработчиков. Так что выпустили, когда смогли.

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К слову, в будущем Euro Truck Simulator 2 получит дополнение «Сердце России», где можно будет поколесить уже по родным просторам. Во избежание казусов, даже приблизительными сроками его выхода авторы из SCS Software пока не делятся.