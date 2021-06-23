Инсайдер: в Battlefield 2042 будет «секретный» режим с обновлёнными версиями классических карт
Несмотря на то, что Electronic Arts и DICE уже официально анонсировали Battlefield 2042 и даже показали её полноценный игровой процесс, нашему вниманию пока представили только её основной режим игры — «Тотальный военный конфликт», являющийся развитием идеи «Захвата» из предыдущих частей серии с поправкой на огромные поля боя и вдвое увеличившееся количество бойцов на них. Помимо «Тотального военного конфликта» в Battlefield 2042 также будут режимы «Опасная зона» и некий секретный режим, о котором пока неизвестно даже его название.
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А где есть что-то секретное, на помощь всегда приходят инсайдеры. Вот и Том Хендерсон, который «слил» в Сеть массу оказавшейся впоследствии правдивой информации касательно Battlefield 2042, включая сеттинг недалёкого будущего, продвинутую разрушаемость и даже карту с космическим кораблём, вышел на связь со свежими сведениями.
Как передаёт Хендерсон, «секретным» режимом станет так называемый BattleHub. Хендерсон описывает данный режим как большую песочницу, где игроки смогут опробовать обновлённые версии карт из предыдущих игр серии Battlefield. Какие конкретно карты будут обновлены, не уточняется, но рискнём предположить, что обожаемое всеми «Метро» там будет. Причём, со всеми преимуществами 2042-й «Батлы» вроде продвинутой разрушаемости и системы специалистов.
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Естественно, на данных картах имеются свои ограничения: 128 бойцов там будут скорее исключением, поскольку в предыдущих играх франшизы карты были слишком маленькими (относительно Battlefield 2042), и вместить такую толпу игроков там попросту негде. За разработку «секретного» режима отвечает подразделение DICE LA, возглавляемое бывшим руководителем Respawn Entertainment Винсом Заспеллой. Как поясняет Хендерсон, данный режим создаётся разработчиками исключительно как развлекательный — за «серьёзным» Battlefield следует отправляться в «Тотальный военный конфликт».
Имеется в распоряжении Хендерсона и информация касательно режима «Опасной зоны». По сведениям инсайдера, данный режим рассчитан на сто игроков, значительную часть которых составляют боты, а по правилам напоминающий Escape from Tarkov.
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Надеемся, что DICE поведает недостающие подробности Battlefield 2042 уже на мероприятии EA Play, проведение которого назначено на 22 июля. Релиз же Battlefield 2042 состоится 22 октября на всех платформах.
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