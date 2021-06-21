Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

CD Projekt RED пока советует избегать базовой PlayStation 4 в качестве игровой платформы для Cyberpunk 2077

«Пользователи могут продолжать испытывать некоторые проблемы с производительностью на PS4».
+
MSI RTX 3060 - цена снижена на порядок
Обвал цен 3070 Ti - падение в полтора раза с анонса
-55000р на 3070: новый обвал цен на видеокарты
RTX 3060 дешевле такой же 2060 на 15000р
-70 000р на MSI RTX 3080 в Ситилинке
-45 000р на RTX 3080 Ti Gigabyte Gaming

Сегодня Cyberpunk 2077 после полугодового отсутствия всё же вернулась в PlayStation Store. Проект уже отремонтирован до достаточного уровня качества, однако реалии консолей прошлого поколения таковы, что воспроизводить столь современные игры они могут лишь с большим трудом. На это «тонко» намекнула CD Projekt RED в своём русскоязычном Twitter-аккаунте, заявив, что на PlayStation 4 «пользователи могут продолжать испытывать некоторые проблемы с производительностью».

реклама

анонсы и реклама
-70 000р на 3080 Gigabyte в Ситилинке
В ДВА раза подешевел 10Tb Seagate
-70 000р на 3080 Palit в Ситилинке
-49 000р на MSI 3070 за пару дней
-38 000р на 14Tb Seagate
7 видов RTX 3070 Ti в Ситилинке - все дешевле 3070 не Ti
-40 000р на 14Tb Seagate
<b>RTX 3080 Ti дешевле чем 3070 не Ti на 30 000р</b>
-45 000р на 3080 Ti Palit Gaming Pro
3080 Ti в Ситилинке намного дешевле чем 3080
-70 000р на ASUS RTX 3080 в Ситилинке
<b>Почти в ДВА раза упала цена 6Tb WD Purple</b>
-18 000р на 8Tb Seagate Barracuda
-30 000р на 14Tb Toshiba
-15 000р на 8Tb Seagate в Ситилинке
-60% от цены 4Tb WD Purple

Безусловно, CDPR продолжает работать над обновлениями и улучшать производительность Cyberpunk 2077 на всех платформах, однако наилучшую производительность среди всех консолей PlayStation, как уточняют разработчики, обеспечат PS4 Pro и PS5.

К слову, на днях энтузиасты уже протестировали Cyberpunk 2077 на PS4. Выводы получились неутешительными: чтобы обеспечить едва играбельный уровень фреймрейта в 30 fps, разработчикам пришлось пойти на многие жертвы, в том числе практически обезлюдить улицы Найт-Сити.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

cd projekt red cyberpunk 2077
предыдущая новость
следующая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Death Stranding Director’s Cut получила возрастной рейтинг для PlayStation 5
+
CD Projekt RED пока советует избегать базовой PlayStation 4 в качестве игровой платформы для Cyberpunk 2077
+
Энтузиаст сравнил графику в Metro Exodus Enhanced Edition на PC и консолях — PC-версия закономерно самая технологичная
+
Bethesda работает над перезапуском Quake с женским протагонистом — так утверждает инсайдер
7
Cyberpunk 2077 вернулась в PlayStation Store и стала там гораздо дешевле
5
Инсайдер: в разработке находится «амбициозный» ремастер Bloodborne для PS5 и PC
6
«Со временем»: авторы «графонистого» выживача Abandoned уже не скрывают планов по выпуску PC-версии своего проекта
2

Интересные материалы

Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 30 тысяч рублей: июнь 2021
8 июня 2021 44
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: июнь 2021
15 июня 2021 41
Игровой компьютер до 80 тысяч рублей: июнь 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
13 июня 2021 34
Обзор и тестирование видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti
9 июня 2021 25
Изучаем, сколько процессорных потоков нужно для современных игр – июнь 2021
10 июня 2021 33
Обзор и тестирование видеокарты Sapphire Nitro+ Radeon RX 6700 XT
12 июня 2021 48

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Почему в процессорах AMD производительность ядер хуже, чем в процессорах INTEL, или все же наоборот
163
Игровой компьютер до 90 тысяч рублей: июнь 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
18
Разгоняем и сравниваем со старыми видеокартами последний шанс геймеров 2021 года — GeForce GT 1030
17
Xeon E3-1240 v3: плюсы и минусы анлока турбобуста
28
Битва процессоров: Core i7-10700КF VS Core i7-9700KF VS Ryzen 7 3700X в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
3
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix Z590-I Gaming WIFI
3

Сейчас обсуждают

VII
15:59
Тогда им нужно добавить редактор персонажа: прически, макияж, ногти, одежда... И бабы будут толпой сперва убивать самых красивых, а потом уже будет шутер.
Bethesda работает над перезапуском Quake с женским протагонистом — так утверждает инсайдер
wwr222
15:58
Ты внимательно посмотри,какое напряжение я ставил.Это очень не мало для процессора без К.И не помогло.
Xeon E3-1240 v3: плюсы и минусы анлока турбобуста
MriS
15:58
Для перепродажи))
Игровые приставки PlayStation 5 по рекомендованной цене 49 990 рублей из DNS уже на Авито
nikolai3anv
15:58
Да легко оформят .. я без проблем хенийты за вознаграждение в 500 рублей соберу человек двадцать . Алкоголиков пенсионеров дядей тетей... Ты адекватный? Тьфу гении блин . Это все ещё в совке проходил...
Проданные в ДНС по 49999 рублей консоли PlayStation 5 уже лежат на Авито
Эдуард Левин
15:57
Ну тиайки же появились в онлайн продажах, их кто скупил?
Из-за запретов на добычу Bitcoin в Китае стоимость GeForce RTX 3080 обвалилась на 900 долларов
*Tiger*
15:57
> Проводил слепые тесты - все кому показывал сходу опознали где лучше. В двойном слепом тесте, НИКТО достоверно не смог правильно указать, где X Гц, а где 2*X Гц. Т.е. ошибка была в обе стороны: когд...
Сколько FPS нужно здоровому человеку
Эдуард Левин
15:56
Какие точки, где, в ЕС, США, в Китае, или хочешь сказать они там на порядок дешевле?
Из-за запретов на добычу Bitcoin в Китае стоимость GeForce RTX 3080 обвалилась на 900 долларов
ReXaN
15:56
Просто не покупать, если есть возможность и рыночек порешает. Тем более лето лучше как-то по другому провести.
Проданные в ДНС по 49999 рублей консоли PlayStation 5 уже лежат на Авито
Эдуард Левин
15:54
Их нужно ломануть, чтоб эфир копать, типа как на ноутах. И тема дешёвых консолей отпадет
Из-за запретов на добычу Bitcoin в Китае стоимость GeForce RTX 3080 обвалилась на 900 долларов
Adam01
15:54
через год по 30к на авито
Из-за запретов на добычу Bitcoin в Китае стоимость GeForce RTX 3080 обвалилась на 900 долларов
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем