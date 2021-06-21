Сегодня Cyberpunk 2077 после полугодового отсутствия всё же вернулась в PlayStation Store. Проект уже отремонтирован до достаточного уровня качества, однако реалии консолей прошлого поколения таковы, что воспроизводить столь современные игры они могут лишь с большим трудом. На это «тонко» намекнула CD Projekt RED в своём русскоязычном Twitter-аккаунте, заявив, что на PlayStation 4 «пользователи могут продолжать испытывать некоторые проблемы с производительностью».

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Безусловно, CDPR продолжает работать над обновлениями и улучшать производительность Cyberpunk 2077 на всех платформах, однако наилучшую производительность среди всех консолей PlayStation, как уточняют разработчики, обеспечат PS4 Pro и PS5.

К слову, на днях энтузиасты уже протестировали Cyberpunk 2077 на PS4. Выводы получились неутешительными: чтобы обеспечить едва играбельный уровень фреймрейта в 30 fps, разработчикам пришлось пойти на многие жертвы, в том числе практически обезлюдить улицы Найт-Сити.