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Cyberpunk 2077 вернулась в PlayStation Store и стала там гораздо дешевле

На 780 рублей, если точнее.
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-45 000р на RTX 3080 Ti Gigabyte Gaming

На прошлой неделе CD Projekt RED сообщила, что 21 июня Cyberpunk 2077 вернётся в PlayStation Store после полугодового отсутствия по предельно всем понятным причинам. Указанный день настал, проект в продажу в цифровой магазин Sony вернулся, и не просто, а по сниженной цене. С сегодняшнего дня Cyberpunk 2077 в базовой версии предлагается в PS Store за 3 219 рублей вместо 3 999 рублей на релизе.

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-40 000р на 14Tb Seagate
<b>RTX 3080 Ti дешевле чем 3070 не Ti на 30 000р</b>
-45 000р на 3080 Ti Palit Gaming Pro
3080 Ti в Ситилинке намного дешевле чем 3080
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Упоминаний о скидках нет, поэтому, скорее всего, это теперь официальная базовая цена, с которой Cyberpunk 2077 будет продаваться в магазине Sony. Что, в общем-то, справедливо, учитывая прошедшее с момента релиза время и количество распродаж, в которых игра за полгода поучаствовала на других платформах.

Между тем CD Projekt RED продолжает дорабатывать Cyberpunk 2077 напильником: недавно выпустила обновление 1.23 с десятками исправлений, а запуск крупных аддонов и вовсе отложила до следующего года.

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cd projekt red cyberpunk 2077
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Сейчас обсуждают

wwr222
13:49
Я играю строго оффлайн.Так то вижу,где 4690к в разгоне был получше.В том же ФарКрае 3-4 он бодрее из-за частоты.
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Renegade1979
13:48
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Власти Китая делают последние шаги по запрету майнинга в стране
Spambomber
13:47
Объявление: Меняю Зелота на RTX-3090. Но могу и так отдать в хорошие руки.
Китайские геймеры придумали два способа борьбы с перекупщиками видеокарт и торговыми сетями
Дмитрий Давыдов
13:47
что, можно гнать в китай за картами? ибо в России они не упадут никогда XDDD
Из-за запретов на добычу Bitcoin в Китае стоимость GeForce RTX 3080 обвалилась на 900 долларов
Андрей Корнеев
13:47
Возможно скупка ведется с помощью технических средств (ботами)
Десятки видеокарт GeForce RTX 3070 Ti из DNS появились на Авито по цене 100 000 рублей и выше
burbetelgeuse
13:45
Доходность на порядок выше чем год тому. Так что дешевых карт пока не ждите. Если не счастливчик. На eBay цены тоже пошли вниз. GeForce RTX 3080 там стоит около 2 000 долларов в среднем. при рекомендо...
Из-за запретов на добычу Bitcoin в Китае стоимость GeForce RTX 3080 обвалилась на 900 долларов
wwr222
13:45
А у тебя сколько в CPU Z в однопотоке?
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MrPegge
13:44
Покупали бы крышу у Илона Маска и он бы защитил их от сетевого рейдерства ))
В Техасе умные термостаты по команде повышали температуру в разгар жары
wwr222
13:42
Если версия CPU Z такая же,то это довольно странно. Такое значение примерно для 4000 МГц или чуть выше.У меня столько I5-8400 выбивает в однопотока
Xeon E3-1240 v3: плюсы и минусы анлока турбобуста
Renegade1979
13:41
Нет, это кажется единственный центробанк, который не подчиняется центру )) в этом вся США, кругом децентрализация. Недавно Трумп попытался устроить фошыский хайгитляр, и обнаружил, что контролирует то...
Власти Китая делают последние шаги по запрету майнинга в стране
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