На прошлой неделе CD Projekt RED сообщила, что 21 июня Cyberpunk 2077 вернётся в PlayStation Store после полугодового отсутствия по предельно всем понятным причинам. Указанный день настал, проект в продажу в цифровой магазин Sony вернулся, и не просто, а по сниженной цене. С сегодняшнего дня Cyberpunk 2077 в базовой версии предлагается в PS Store за 3 219 рублей вместо 3 999 рублей на релизе.

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Упоминаний о скидках нет, поэтому, скорее всего, это теперь официальная базовая цена, с которой Cyberpunk 2077 будет продаваться в магазине Sony. Что, в общем-то, справедливо, учитывая прошедшее с момента релиза время и количество распродаж, в которых игра за полгода поучаствовала на других платформах.

Между тем CD Projekt RED продолжает дорабатывать Cyberpunk 2077 напильником: недавно выпустила обновление 1.23 с десятками исправлений, а запуск крупных аддонов и вовсе отложила до следующего года.