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Энтузиасты протестировали Cyberpunk 2077 на консолях после свежего обновления — играть можно

Но кое-чем пришлось пожертвовать.
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На днях CD Projekt RED выпустила для Cyberpunk 2077 обновление версии 1.23, содержащее десятки исправлений. Естественно, в первую очередь обновления игры необходимы её «пастгенным» версиям, поэтому нет ничего удивительного в том, что энтузиасты с YouTube-канала ElAnalistaDeBits протестировали проект и сравнили его производительность с предыдущей версией 1.22.

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Выводы получились позитивными: консоли прошлого поколения, причём даже их базовые версии в лице Xbox One и PlayStation 4, уверенно справляются с Cyberpunk 2077, лишь изредка «проседая» в частоте кадров до показателей ниже 30 fps. Безусловно, 30 fps это очень мало и, фактически, неиграбельно, но важно помнить, что консолям прошлого поколения в этом году исполнится 8 лет, в то время как Cyberpunk 2077 — один из самых технологичных проектов последних лет. Впрочем, для достижения такого результата разработчикам пришлось многим пожертвовать: например, улицы Найт-Сити на PS4 и Xbox One стали совсем безлюдными.

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Стоит напомнить, что уже 21 июня Cyberpunk 2077 вернётся в продажу в PlayStation Store после полугодового отсутствия. Чтобы не разочаровывать пользователей своих консолей, Sony сняла игру с продажи практически сразу после её релиза. Но теперь, как видим, уже ничто не мешает её возвращению. Возможно, время уже безнадёжно упущено, но винить в этом CD Projekt RED кроме себя и своего руководства, увы и ах, больше некого.

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Ой та ради бога, улицы в деревне в RE 8 вообще буквально безлюдные, там вместо людей монстры. И все равно плойка дает даже не 30 fps, а 900р. Такое чувство, что движок у Фромов сперли. Зато представит...
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