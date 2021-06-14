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Obsidian Entertainment исполнилось 18 лет — смотрим специальный ролик по такому случаю

The Outer Worlds 2 анонсировали, за это спасибо.
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Сотрудники Obsidian Entertainment опубликовали небольшой ролик, посвящённый 18-летию студии. В представленном видео запечатлены все игры, над которыми работала компании на протяжении всех этих лет. Всё началось с ролевой игры Star Wars: Knights of the Old Republic II — The Sith Lords. Позже девелоперы отметились выпуском Fallout: New Vegas, Alpha Protocol и других проектов.

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Авторы ролика для удобства зрителя каталогизировали игры с разбивкой по годам: фанаты могут освежить память касательно творческого пути Obsidian Entertainment, а новички — получить важную справочную информацию.

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Один из самых свежих проектов студии был анонсирован на вчерашней конференции Xbox. Речь, конечно же, идёт о ролевой игре The Outer Worlds 2. Анонс был снабжён шуточным роликом, в котором авторы честно признались, что разработка находится ещё на очень ранней стадии. Дескать, успели нарисовать только логотип.

Параллельно с этим проектом в разработке находятся ролевая игра Avowed и необычный «выживач» Grounded. Что касается самой Obsidian Entertainment, то за её судьбу волноваться не стоит: в ноябре 2018 года её купила Microsoft, гарантировав сохранить имя, штат и творческую свободу. Пока Фил нас не обманывает.

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