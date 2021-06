Сотрудники Obsidian Entertainment опубликовали небольшой ролик, посвящённый 18-летию студии. В представленном видео запечатлены все игры, над которыми работала компании на протяжении всех этих лет. Всё началось с ролевой игры Star Wars: Knights of the Old Republic II — The Sith Lords. Позже девелоперы отметились выпуском Fallout: New Vegas, Alpha Protocol и других проектов.

реклама

анонсы и реклама -30 000р на RTX 3070 в Ситилинке 3080 Ti в Ситилинке намного дешевле чем 3080 -30 000р на 14Tb Toshiba -22 000р на 6Tb WD Red Plus в Ситилинке -25 000р на 3070 MSI Gaming <b>Почти в ДВА раза упала цена 6Tb WD Purple</b> -45 000р на RTX 3080 Ti Gigabyte Gaming -18 000р на 8Tb Seagate Barracuda В полтора раза подешевел 10Tb Seagate <b>3080Ti</b> в составе компа дешевле чем обычная 3080 -15 000р на 8Tb Seagate в Ситилинке -60% от цены 4Tb WD Purple -30 000р на 14Tb Seagate <b>В полтора раза упала цена</b> 75" 7680 x 4320 Samsung -50 000р на 6900XT - цены пошли вниз

Авторы ролика для удобства зрителя каталогизировали игры с разбивкой по годам: фанаты могут освежить память касательно творческого пути Obsidian Entertainment, а новички — получить важную справочную информацию.

реклама

Один из самых свежих проектов студии был анонсирован на вчерашней конференции Xbox. Речь, конечно же, идёт о ролевой игре The Outer Worlds 2. Анонс был снабжён шуточным роликом, в котором авторы честно признались, что разработка находится ещё на очень ранней стадии. Дескать, успели нарисовать только логотип.

Параллельно с этим проектом в разработке находятся ролевая игра Avowed и необычный «выживач» Grounded. Что касается самой Obsidian Entertainment, то за её судьбу волноваться не стоит: в ноябре 2018 года её купила Microsoft, гарантировав сохранить имя, штат и творческую свободу. Пока Фил нас не обманывает.