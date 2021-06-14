Obsidian Entertainment исполнилось 18 лет — смотрим специальный ролик по такому случаю
Сотрудники Obsidian Entertainment опубликовали небольшой ролик, посвящённый 18-летию студии. В представленном видео запечатлены все игры, над которыми работала компании на протяжении всех этих лет. Всё началось с ролевой игры Star Wars: Knights of the Old Republic II — The Sith Lords. Позже девелоперы отметились выпуском Fallout: New Vegas, Alpha Protocol и других проектов.
реклама
Авторы ролика для удобства зрителя каталогизировали игры с разбивкой по годам: фанаты могут освежить память касательно творческого пути Obsidian Entertainment, а новички — получить важную справочную информацию.
реклама
Один из самых свежих проектов студии был анонсирован на вчерашней конференции Xbox. Речь, конечно же, идёт о ролевой игре The Outer Worlds 2. Анонс был снабжён шуточным роликом, в котором авторы честно признались, что разработка находится ещё на очень ранней стадии. Дескать, успели нарисовать только логотип.
Параллельно с этим проектом в разработке находятся ролевая игра Avowed и необычный «выживач» Grounded. Что касается самой Obsidian Entertainment, то за её судьбу волноваться не стоит: в ноябре 2018 года её купила Microsoft, гарантировав сохранить имя, штат и творческую свободу. Пока Фил нас не обманывает.
реклама
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила