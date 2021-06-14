Во время вчерашней презентации тизера Starfield мы посетовали на то, что разработчики не снабдили анонс подробностями. Коротенький «синематик» наполнен мелкими деталями и отсылками, которые будут разбираться фанатами ещё на протяжении долгого времени. К счастью, Тодд Говард из Bethesda Studios дал интервью изданию The Telegraph, ответив на некоторые вопросы по проекту. Далее мы публикуем выжимку самого интересного из беседы разработчика с журналистами.

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Действие Starfield происходит в 24 веке, главным героем станет член Constellation — организации, занимающейся исследованием космоса. Сами авторы описывают её так: «смесь НАСА, Лиги выдающихся джентльменов и Индианы Джонса». Более того, управляющий директор Bethesda Эшли Ченг назвал Starfield «симулятором Хана Соло», ведь базовыми столпами геймплея игры будут приключения и исследование галактики.

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Над Starfield в данный момент трудятся около 450 сотрудников студии. Данная ролевая игра создаётся на существенно переработанной и улучшенной версии собственного движка Bethesda, который теперь называется Creation Engine 2.

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Как и в случае с предыдущими проектами студии, внешний вид главного героя Starfield можно будет настроить в соответствии с личными предпочтениями игрока. Авторы обещают, что главному герою можно будет даже выбрать предысторию, которая должна повлиять на ход развития событий. Осталось надеяться, что выбор легенды не ограничится разными репликами от других персонажей. Напомним, нечто подобное обещали авторы Cyberpunk 2077, итог мы все знаем.

Starfield — это консольный эксклюзив Xbox, проект выйдет на PC, Xbox Series X|S. Красивую дату выхода разработчики менять точно не станут. Как подчеркнул Тодд Говард, студия не стала бы её объявлять, если бы не была уверена.

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Вместе с первыми подробностями в Сети также появились концепт-арты Starfield, вы их можете увидеть в этой заметке, все картинки «кликабельны». Напомним также, что фанаты The Elder Scrolls увидели в трейлере проекта намёк на место действия следующей части игры, подробнее об этом вы сможете прочитать в другой нашей заметке.