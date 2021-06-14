Фанаты The Elder Scrolls увидели в трейлере Starfield намёк на место действия следующей части серии
Вчера в рамках мероприятия Xbox+Bethesda в рамках E3 2021 был наконец-то показан первый трейлер амбициозной космической ролевой игры Starfield от Bethesda Game Studios. Нам показали отдающий «Интерстелларом» видеоролик, в котором обозначили дату выхода проекта — 11 ноября 2022 года. Казалось бы, на этом всё, и больше ничего интересного нет, но глазастые поклонники творчества Bethesda не оправдывали бы свой высокий статус, если бы не разглядели в трейлере одну любопытную особенность.
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Если досмотреть видео до отметки в 1 минуту и 17 секунд, то справа на боковой части приборной панели космического судна можно найти характерные «царапины». Всё бы ничего, если бы эти царапины, как считают игроки, не напоминали очертания западной части континента Тамриэль, на котором разворачивается действие всех игр серии The Elder Scrolls.
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По мнению внимательных геймеров, Bethesda таким образом намекнула на сеттинг анонсированной ещё в 2018 году The Elder Scrolls VI. В западной части Тамриэля, согласно лору «Свитков», располагаются провинции Хай Рок и Хаммерфелл, основным населением которых являются бретонцы и редгарды соответственно.
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Официально о The Elder Scrolls VI, кроме того, что она выйдет после Starfield, до сих пор ничего неизвестно. Таким образом, релиз проекта в лучшем случае состоится в 2023 году. И то, если на его параллельное производство у Bethesda Game Studios остались какие-то ресурсы: согласно вчерашней публикации, над Starfield работают 450 человек.
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