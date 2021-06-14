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Фанаты The Elder Scrolls увидели в трейлере Starfield намёк на место действия следующей части серии

Но всё это сильно притянуто за уши, хоть и выглядит любопытно.
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Вчера в рамках мероприятия Xbox+Bethesda в рамках E3 2021 был наконец-то показан первый трейлер амбициозной космической ролевой игры Starfield от Bethesda Game Studios. Нам показали отдающий «Интерстелларом» видеоролик, в котором обозначили дату выхода проекта — 11 ноября 2022 года. Казалось бы, на этом всё, и больше ничего интересного нет, но глазастые поклонники творчества Bethesda не оправдывали бы свой высокий статус, если бы не разглядели в трейлере одну любопытную особенность.

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Если досмотреть видео до отметки в 1 минуту и 17 секунд, то справа на боковой части приборной панели космического судна можно найти характерные «царапины». Всё бы ничего, если бы эти царапины, как считают игроки, не напоминали очертания западной части континента Тамриэль, на котором разворачивается действие всех игр серии The Elder Scrolls.

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По мнению внимательных геймеров, Bethesda таким образом намекнула на сеттинг анонсированной ещё в 2018 году The Elder Scrolls VI. В западной части Тамриэля, согласно лору «Свитков», располагаются провинции Хай Рок и Хаммерфелл, основным населением которых являются бретонцы и редгарды соответственно.

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Официально о The Elder Scrolls VI, кроме того, что она выйдет после Starfield, до сих пор ничего неизвестно. Таким образом, релиз проекта в лучшем случае состоится в 2023 году. И то, если на его параллельное производство у Bethesda Game Studios остались какие-то ресурсы: согласно вчерашней публикации, над Starfield работают 450 человек.

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Теги

bethesda softworks bethesda game studios starfield the elder scrolls vi
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Фанаты The Elder Scrolls увидели в трейлере Starfield намёк на место действия следующей части серии
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Виталий Shokerxxx
12:53
у перекупов после майнинга бу карточка. а от ситилинка сразу с завода в упаковке и офф гарантии.
Видеокарты GeForce RTX 3070 Ti массово появляются в продаже и стоят дешевле обычных GeForce RTX 3070
Виталий Shokerxxx
12:52
все хотят есть и во всем мире такие цены. все тру парни тут сидят. и дефицит даже после майнинга будет огромный мощностей нету столько чтоб хомяков накормить.
Видеокарты GeForce RTX 3070 Ti массово появляются в продаже и стоят дешевле обычных GeForce RTX 3070
Денис Ракитов
12:52
Видел такого борцуна с перекупами. А у самого в истории продаж авито 2060 за 70к))))
Флешмоб на Avito - геймеры против перекупщиков видеокарт
Сева Шевченко
12:51
https://www.youtube.com/watch?v=oi2sp3GI_v0
Флешмоб на Avito - геймеры против перекупщиков видеокарт
Катя Изосимова
12:51
в рдр2 неплохая графика но она рисованная мультяшная наполовину в сроалкере2 видно дораха бохата текстур фотограмметрия присмотрись на железные сваи на заводе или мокрую грязь когда он артефакт подбир...
Стали известны системные требования S.T.A.L.K.E.R. 2 – 150 Гб и Radeon RX 580 на минималках
12sunflowers
12:51
Он таких как ты будет иметь по полной если к нам будете лезть)
S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chernobyl: старт предзаказов и системные требования — Radeon RX 5700XT и GeForce RTX 2070 Super должно хватить
S76256213
12:50
Тогда там должен быть под гигабайт этого кеша чтобы его хватило на все 128 ядер :) Intel Xeon E5-2678 v3 https://www.cpu-world.com/CPUs/Xeon/Intel-Xeon%20E5-2678%20v3.html 12 ядер, 30 MB L3 Cache, 4 к...
AMD Zen 4 может иметь до 128 ядер на один сокет
Дым Туман
12:50
в днс такая же 2060 стоит 72 руб. 😂
Падение цен на видеокарты продолжается – GeForce RTX 3060 уже стоят дешевле, чем GeForce RTX 2060
Павел Москалев
12:49
ну, месяца через 4 починят баги и можно будет нормально поиграть) кажется, так всегда было в сталкере?) а так дааа, предзаказы решают
Стали известны системные требования S.T.A.L.K.E.R. 2 – 150 Гб и Radeon RX 580 на минималках
Катя Изосимова
12:49
25к в деревне? да вы там жируете. в деревнях обычных тысяч 8 платят за скотский труд. 15 -это уже очень хорошая зарплата
Флешмоб на Avito - геймеры против перекупщиков видеокарт
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