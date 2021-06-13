В Steam раздают «пиксельное» приключение Titan Souls
Несколько часов назад издательство Devolver Digital провело в рамках E3 2021 уже традиционную для себя сатирическую и весёлую презентацию, на которой, впрочем, в плане игр не показали почти ничего интересного. Тем не менее, к презентации решили приурочить раздачу подарка в виде «пиксельного» инди-приключения Titan Souls от разработчиков из Acid Nerve. Вплоть до завтрашнего дня, 14 июня, до 20:00 по московскому времени, любой желающий может забрать его в Steam бесплатно и навсегда. Данная акция приурочена к анонсу точной даты выхода Death’s Door — нового проекта студии Acid Nerve.
реклама
Вместе с тем сейчас в Steam проходит распродажа игр издательства Devolver Digital, благодаря которой с большими скидками можно приобрести Serious Sam 4, Hotline Miami 2 и другие относительно популярные игры.
Что касается E3 2021, то выставка будет продолжаться до вторника включительно. Сегодня, например, все замерли в ожидании совместной презентации Xbox и Bethesda, где, согласно утечкам, покажут массу всего интересного, включая, по всей видимости, и S.T.A.L.K.E.R. 2.
реклама
Теги
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила