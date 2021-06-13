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В Steam раздают «пиксельное» приключение Titan Souls

Издательство Devolver Digital расщедрилось, так сказать.
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Несколько часов назад издательство Devolver Digital провело в рамках E3 2021 уже традиционную для себя сатирическую и весёлую презентацию, на которой, впрочем, в плане игр не показали почти ничего интересного. Тем не менее, к презентации решили приурочить раздачу подарка в виде «пиксельного» инди-приключения Titan Souls от разработчиков из Acid Nerve. Вплоть до завтрашнего дня, 14 июня, до 20:00 по московскому времени, любой желающий может забрать его в Steam бесплатно и навсегда. Данная акция приурочена к анонсу точной даты выхода Death’s Door — нового проекта студии Acid Nerve.

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Вместе с тем сейчас в Steam проходит распродажа игр издательства Devolver Digital, благодаря которой с большими скидками можно приобрести Serious Sam 4, Hotline Miami 2 и другие относительно популярные игры.

Что касается E3 2021, то выставка будет продолжаться до вторника включительно. Сегодня, например, все замерли в ожидании совместной презентации Xbox и Bethesda, где, согласно утечкам, покажут массу всего интересного, включая, по всей видимости, и S.T.A.L.K.E.R. 2.

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