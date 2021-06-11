Уже завтра начинается одно из главных игровых событий этого года — E3 2021 — поэтому не приходится удивляться тому, что в Сеть массово утекают различные подробности её проведения. Несколько часов назад на Reddit отметился инсайдер PracticalBrush12, который ранее уже «сливал» в Сеть правдивую информацию о Diablo IV и Diablo II Resurrected, и опубликовал список игр, которые, «по его мнению», в том или ином виде будут представлены на июньской игровой выставке.

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Список достаточно длинный, и в нём указаны как никому неизвестные инди-проекты, так и ожидаемые всей планетой игры, например, S.T.A.L.K.E.R. 2 и Forza Horizon 5. Хотя сам PracticalBrush12 называет данный список лишь «предположением», другие инсайдеры подтверждают, что упомянутые в нём игры действительно заготовлены к показу на E3 2021.

Список: Rainbow Billy

Among Us

Dolmen

Death's Door

Trek to Tomi

Twelve Minutes

The Persistence Enchanced

Atomic Heart

Somerville

Back4Blood

Slime Rancher 2

Stalker 2

Stellaris Console Edition

FAR: Changing Tides

A Tale of Paper

Sherlock Holmes

Arietta of Spirits

Mortal Shell Virtuous Cycle

Unbound World's Apart

Steelrising

I Expect You To Die 2

Shredders

Lemnis Gate

A Plague Tale Requiem

Marvel's Avengers

Eiyuden Chronicle

Wave Break

Diablo 2 R

Research and Destroy

Replaced

AoE 4

Olli Olli World

Forza 5

Grounded

Senua Hellblade 2

Outer Worlds 2

The Forgotten City

Psychonatus 2

Rainbow 6 Extraction

Rocksmith +

Black Skylands

Fracked

Haunted Space

Graveyard Keeper Game of Crone

Wizard with a Gun

Tumble Time

Inscryption

Shadow Warrior 3

Phantom Abyss

Audioclash

Core Keeper

Blacktail

Sifu

Disciples Liberation

Splitgate

DDLC Plus

Raiders Republic

Mario + Rabbids Sparks of Hope

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E3 2021 стартует завтра в 18:00. Откроет мероприятие пре-шоу с презентацией Guerilla Collective, в 22:00 выступает Ubisoft, а в 23:30 — Devolver Digital. Сама выставка пройдёт до 15 июня (точнее, до 16 июня — в большей части России к тому времени уже будет среда).