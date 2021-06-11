S.T.A.L.K.E.R. 2, Age of Empires IV и другие: в Сеть просочился список игр, которые покажут на E3 2021
Уже завтра начинается одно из главных игровых событий этого года — E3 2021 — поэтому не приходится удивляться тому, что в Сеть массово утекают различные подробности её проведения. Несколько часов назад на Reddit отметился инсайдер PracticalBrush12, который ранее уже «сливал» в Сеть правдивую информацию о Diablo IV и Diablo II Resurrected, и опубликовал список игр, которые, «по его мнению», в том или ином виде будут представлены на июньской игровой выставке.
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Список достаточно длинный, и в нём указаны как никому неизвестные инди-проекты, так и ожидаемые всей планетой игры, например, S.T.A.L.K.E.R. 2 и Forza Horizon 5. Хотя сам PracticalBrush12 называет данный список лишь «предположением», другие инсайдеры подтверждают, что упомянутые в нём игры действительно заготовлены к показу на E3 2021.
Список:
- Rainbow Billy
- Among Us
- Dolmen
- Death's Door
- Trek to Tomi
- Twelve Minutes
- The Persistence Enchanced
- Atomic Heart
- Somerville
- Back4Blood
- Slime Rancher 2
- Stalker 2
- Stellaris Console Edition
- FAR: Changing Tides
- A Tale of Paper
- Sherlock Holmes
- Arietta of Spirits
- Mortal Shell Virtuous Cycle
- Unbound World's Apart
- Steelrising
- I Expect You To Die 2
- Shredders
- Lemnis Gate
- A Plague Tale Requiem
- Marvel's Avengers
- Eiyuden Chronicle
- Wave Break
- Diablo 2 R
- Research and Destroy
- Replaced
- AoE 4
- Olli Olli World
- Forza 5
- Grounded
- Senua Hellblade 2
- Outer Worlds 2
- The Forgotten City
- Psychonatus 2
- Rainbow 6 Extraction
- Rocksmith +
- Black Skylands
- Fracked
- Haunted Space
- Graveyard Keeper Game of Crone
- Wizard with a Gun
- Tumble Time
- Inscryption
- Shadow Warrior 3
- Phantom Abyss
- Audioclash
- Core Keeper
- Blacktail
- Sifu
- Disciples Liberation
- Splitgate
- DDLC Plus
- Raiders Republic
- Mario + Rabbids Sparks of Hope
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E3 2021 стартует завтра в 18:00. Откроет мероприятие пре-шоу с презентацией Guerilla Collective, в 22:00 выступает Ubisoft, а в 23:30 — Devolver Digital. Сама выставка пройдёт до 15 июня (точнее, до 16 июня — в большей части России к тому времени уже будет среда).
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