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Новое издательство Prime Matter показало свои игры: «русский Fallout» Encased, стратегия по Crossfire и многое другое

О парочке из них мы уже успели рассказать.
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Издательство Koch Media в начале Summer Game Fest заявила о себе с помощью с помощью аж 13 анонсов, о некоторых из них мы уже писали. Главный анонс не совсем игровой: нам презентовали новое издательство, которое получило название Prime Matter. Уже под брендом новоявленной компании презентовали 12 игр, среди них: Painkiller от питерской студии Saber Interactive (подробности читайте здесь), футуристический шутер Final Form (можно увидеть тут). А сейчас мы вам расскажем обо всех остальных проектах, выпуском и дальнейшей поддержкой которых будет заниматься Prime Matter.

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The Last Oricru — ролевой экшен с проработанным и ветвистым сюжетом (так заявляют его создатели), классическими мечами, латами и щитами в качестве главных элементов экипировки для бойцов. Ставка на сюжет здесь делается действительно очень большая. Так, герой сможет по мере прохождения примкнуть к одной из фракций, заниматься участием в битвах с конкурирующими формированиями и искать во всём выгоду.

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The Last Oricru можно проходить как в одиночку, так и в кооперативе (пока заявлен только локальный) в режиме с разделённым экраном. Релиз намечен на будущий год на PC и консолях.

Дальше нам показали The Chant, разработкой этого хоррора занимаются люди, ранее работавшие в Rockstar, The Coalition и Electronic Arts. Всё действо в игре происходит на каком-то острове, куда прибывает главная героиня, пытающаяся разобраться в себе.

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Этот хоррор кажется интересным, как минимум, своей боевой системой. Привычные пушки и ножи сюда не завезли — одинокой девушке придётся пользоваться палками, факелами и тому подобными подручными вещами. Релиз The Chant запланирован на будущий год на PC и консолях.

Echoes of the End — самая «графонистая» игра из списка. Есть уникальный фэнтези-мир, в котором игроку предложат заниматься разгадыванием головоломок, исследованием и сражениями с плохими существами.

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Даты релиза у этого проекта нет, зато мы знаем, что его недавно перевели на движок Unreal Engine 5. Ещё недавно он работал на четвёртой версии, скриншоты, к сожалению, снимали с неё. Выйдет Echoes of the End на PC и консолях.

Crossfire: Legion — стратегия в реальном времени по мотивам шутера Crossfire. Игру делает студия Blackbird Interactive, которую мы знаем по Minecraft Earth, Homefront: Deserts of Kharak и Homefront 3 (ещё не выпущена). Стратегию выпустят только на PC и только в будущем году.

Российская тактическая ролевая игра Encased теперь находится под патронажем лейбла Prime Matter. Действие этой тактической RPG происходит в мире, пережившим апокалипсис. Сами авторы утверждают, что Encased создавалась специально для тех, кто любит Fallout, дилогию Divinity: Original Sin, Wasteland и Shadowland.

Как и положено хорошей тактической ролевой игре, Encased позволяет заниматься изучением мира (и его аномалий), крафтом, поиском снаряжения и участие в сражениях.

Encased выйдет на PC в Steam, там же этот проект с 26 сентября 2019 года находится в раннем доступе. На данный момент у него есть 77% рейтинга на основании более тысячи рецензий.

Разработчики из бразильской студии Massive Works представили Dolmen — похожий на The Surge и Dark Souls ролевой экшен, где главный герой может пользоваться не только холодным, но и огнестрельным оружием.

Scars Above — мрачная научно-фантастическая приключенческая игра, в которой одинокая девушка вынуждена выживать в кошмарном мире, полном опасностей. Для этого ей придётся много драться, создавать себе оружие и броню. Игра выйдет в 2022 году на PC и консолях.

Авторы экшен-шутер Gungrave GORE тоже перешли под крыло Prime Matter. В этой игре мы примерим на себя роль плохого парня, воскрешённого стрелка, которому надо много-много крошить и убивать. Выйдет это мракобесие в следующем году на PC и консолях.

На церемонии открытия Summer Game Fest 2021 представители Koch Media также дали понять, какие студии с играми в разработке переходят под управление Prime Matter, вот список:

  • Owlcat Games Pathfinder: Kingmaker);
  • Warhorse Studios (Kingdom Come Deliverance);
  • inXile Entertainment (Wasteland 3);
  • KING Art Games (Iron Harvest);
  • Nine Dots Studio (Outward);
  • Taleworld Entertainment (Mount & Blade II: Bannerlords).

Под лейблом Prime Matter также выйдет горячо ожидаемая King’s Bounty II — она станет первой игрой издательства.

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