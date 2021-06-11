Авторы киберпанк-экшена Ruiner представили Final Form — шутер от первого лица с невероятно стильной стрельбой
Разработчики неплохого изометрического экшена Ruiner совместно с издательством Koch Media анонсировали Final Form — кооперативный шутер от первого лица, про который, на самом деле, известно не очень много.
реклама
Дебютный тизер Final Form имеется, он сходу поражает кадрами с невероятно динамичной и стильно поставленной стрельбой, отсылающей к лучшим проектам студии MachineGames. Оказывается, повышенная динамика здесь обуславливается в сценарном плане: в мире Final Form человек может перенести своё сознание в боевой костюм — Валькирию. И вот именно он, этот костюм, значительно повышает возможности человека, скорость его передвижения и реакцию. Разработчики обещают, что внешний вид костюма будет доступен для кастомизации, технические характеристики тоже разрешат править.
реклама
Действие Final Form происходит в мире, поражённом неизвестной болезнью, останавливать распространение которой придётся главному герою в составе особой ударной группы. Проект можно будет проходить как одному, так и в группе до трёх человек. Final Form создаётся на базе движка Unreal Engine 4, релиз должен случиться на PC и консолях, но точной даты пока нет.
реклама
Теги
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила