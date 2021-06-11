Разработчики неплохого изометрического экшена Ruiner совместно с издательством Koch Media анонсировали Final Form — кооперативный шутер от первого лица, про который, на самом деле, известно не очень много.

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Дебютный тизер Final Form имеется, он сходу поражает кадрами с невероятно динамичной и стильно поставленной стрельбой, отсылающей к лучшим проектам студии MachineGames. Оказывается, повышенная динамика здесь обуславливается в сценарном плане: в мире Final Form человек может перенести своё сознание в боевой костюм — Валькирию. И вот именно он, этот костюм, значительно повышает возможности человека, скорость его передвижения и реакцию. Разработчики обещают, что внешний вид костюма будет доступен для кастомизации, технические характеристики тоже разрешат править.

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Действие Final Form происходит в мире, поражённом неизвестной болезнью, останавливать распространение которой придётся главному герою в составе особой ударной группы. Проект можно будет проходить как одному, так и в группе до трёх человек. Final Form создаётся на базе движка Unreal Engine 4, релиз должен случиться на PC и консолях, но точной даты пока нет.