На церемонию открытия Summer Game Fest 2021 мельком «заехали» представители Saber Interactive, которые вскользь упомянули о подготовке нового проекта в серии шутеров Painkiller. К сожалению, никакой информацией авторы проекта не поделились: ни концепт-артов, ни видеороликов. Просто чёрный фон, один небольшой скриншотик и название Painkiller — этого с нас, по мнению Saber, хватит.

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Последняя игра серии — Painkiller Hell & Damnation — вышла в 2012 году и представляет собой одновременно и частичный ремейк, и сиквел оригинальной Painkiller 2004 года выпуска. Времени прошло уже чрезмерно много, так что пополнение в серии определённо напрашивается.