Более 41 % игроков в Cyberpunk 2077 выбрали предысторию «Дитя улиц»
CD Projekt RED решила, что всем будет очень интересно, какой игровой выбор делали геймеры, проходя Cyberpunk 2077, поэтому продолжает периодически публиковать соответствующую информацию. Недавно, например, стало известно, что 67,5 % игроков выбрали роман с Панам Палмер, а сегодня разработчики сообщили, что 41,06 % геймеров предпочти путь Ви «Дитя улиц».
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Напомним, что «Дитя улиц» — это одна из трёх наряду с «Корпоратом» и «Кочевником» предысторий, от которых в некоторой степени зависит характер Ви. Скорее всего, столь большой перекос в пользу «Дитя улиц» вызван тем, что это, согласно многочисленным рецензиям и пользовательским отзывам, наиболее проработанная и самая логичная для главного героя предыстория: что ни выбирай, но Ви геймплейно и по характеру — это всё же дитя улиц.
Недавно выяснилось, что игроки в общей сложности провели в Cyberpunk 2077 почти 70 тысяч лет.
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