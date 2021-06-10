CD Projekt RED решила, что всем будет очень интересно, какой игровой выбор делали геймеры, проходя Cyberpunk 2077, поэтому продолжает периодически публиковать соответствующую информацию. Недавно, например, стало известно, что 67,5 % игроков выбрали роман с Панам Палмер, а сегодня разработчики сообщили, что 41,06 % геймеров предпочти путь Ви «Дитя улиц».

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Напомним, что «Дитя улиц» — это одна из трёх наряду с «Корпоратом» и «Кочевником» предысторий, от которых в некоторой степени зависит характер Ви. Скорее всего, столь большой перекос в пользу «Дитя улиц» вызван тем, что это, согласно многочисленным рецензиям и пользовательским отзывам, наиболее проработанная и самая логичная для главного героя предыстория: что ни выбирай, но Ви геймплейно и по характеру — это всё же дитя улиц.

Недавно выяснилось, что игроки в общей сложности провели в Cyberpunk 2077 почти 70 тысяч лет.