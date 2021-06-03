CD Projekt RED решила наглядным способом через рубрику «Cyberpunk в цифрах» продемонстрировать, что Cyberpunk 2077 пользуется огромной популярностью даже несмотря на различной (в зависимости от платформы) степени тяжести недоработки, с которыми геймерам пришлось столкнуться на релизе проекта.

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По статистике, игроки в общей сложности провели в Найт-Сити 600 миллионов часов, а это, на минуточку, без малого 70 тысяч лет. На данный момент неизвестно, сколько точно миллионов игроков так или иначе опробовали Cyberpunk 2077, но показатель в любом случае впечатляющий.

Напомним, Cyberpunk 2077 после многократных переносов вышла в начале декабря прошлого года и стала самой быстропродаваемой PC-игрой за всю историю. Сейчас основные ресурсы CD Projekt RED по прежнему расходуются на Cyberpunk 2077: на подготовку патчей, бесплатного контента и грядущих крупных дополнений.