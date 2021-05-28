В социальных сетях Cyberpunk 2077 появилась максимально важная информация, касающаяся игровой статистики. Разработчики решили сообщить нам, что 67,5% игроков выбрали отношения с Панам Палмер. Здесь речь идёт о возможной романтической пассии, которой может обзавестись главный герой Ви. Что там по другим доступным персонажам и статистике их выбора — обнародовано, почему-то, не было.

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На самом деле, выбор в пользу Панам Палмер максимально очевиден. Эта девушка — единственный доступный для романтических отношений персонаж, с которым может встречаться гетеросексуальный Ви мужского пола. Разработчики из CD Projekt RED просто не предусмотрели для такого, казалось бы, очевидного набора характеристик другого партнёра для главного героя.

реклама Panam is Night City's "most wanted" - romantically, that is😍. Millions of mercs named V have shown their affection for her - more than for anyone else. #CyberpunkInNumbers pic.twitter.com/j0nBwr27U0 — Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) May 28, 2021

Ждём других бесполезных фактов о Cyberpunk 2077, основанных на статистике игроков. И гораздо сильнее ждём информации о грядущих DLC и новых патчах.