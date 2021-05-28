Разработчики Cyberpunk 2077 рассказали, с каким персонажем игроки чаще всего заводят романтические отношения
В социальных сетях Cyberpunk 2077 появилась максимально важная информация, касающаяся игровой статистики. Разработчики решили сообщить нам, что 67,5% игроков выбрали отношения с Панам Палмер. Здесь речь идёт о возможной романтической пассии, которой может обзавестись главный герой Ви. Что там по другим доступным персонажам и статистике их выбора — обнародовано, почему-то, не было.
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На самом деле, выбор в пользу Панам Палмер максимально очевиден. Эта девушка — единственный доступный для романтических отношений персонаж, с которым может встречаться гетеросексуальный Ви мужского пола. Разработчики из CD Projekt RED просто не предусмотрели для такого, казалось бы, очевидного набора характеристик другого партнёра для главного героя.
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Panam is Night City's "most wanted" - romantically, that is😍. Millions of mercs named V have shown their affection for her - more than for anyone else. #CyberpunkInNumbers pic.twitter.com/j0nBwr27U0— Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) May 28, 2021
Ждём других бесполезных фактов о Cyberpunk 2077, основанных на статистике игроков. И гораздо сильнее ждём информации о грядущих DLC и новых патчах.
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