Разделы вакансий в очередной раз становятся источниками ранней информации о состоянии дел в том или ином игровом коллективе. Так, из соответствующих публикаций на официальном сайте студии Naughty Dog (Uncharted, The Last of Us) стало известно, что компания вовсю трудится над новой игрой. Но примечательно здесь другое: согласно описанию, данная игра станет первым в истории Naughty Dog самостоятельным мультиплеерным проектом.

На данный момент студии требуются опытные дизайнер уровней и программист игрового процесса, что может свидетельствовать о том, что проект находится на ранних стадиях разработки, и его анонс и уж тем более релиз — ещё очень отдалённая перспектива.

Неизвестно, что конкретно ваяют мастера из Naughty Dog, но можно предположить, что это мультиплеерное ответвление The Last of Us Part II, которое разработчики решили переделать в отдельный самостоятельный продукт. Слухи об этом уже появлялись в этом году, а слухи на ровном месте, как известно, не возникают.