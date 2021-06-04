Популярный «выживач» ARK Survival Evolved стал временно бесплатным
По случаю запуска второй части дополнения Genesis для ARK Survival Evolved разработчики из Studio Wildcard решили провести в Steam-версии своего творения выходные бесплатного доступа. С сегодняшнего дня и до конца воскресенья опробовать ARK Survival Evolved может любой желающий.
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Напомним, что по сюжету ARK Survival Evolved игроки оказываются выброшенными на загадочный остров, где сохранились доисторические, реликтовые формы жизни вроде динозавров, птеродактилей и прочих некомфортно крупных ящериц и «птичек». Дальше следует классический «выживач»: игрокам нужно добывать ресурсы, мастерить различные необходимые вещи, строить дома, приручать животных, которые могут оказаться для вас полезными, и многое другое.
Параллельно с бесплатными выходными на ARK Survival Evolved также действует 80-процентная скидка, благодаря которой игру можно приобрести за смешные для проекта такого уровня 186 рублей.
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К слову, сейчас Studio Wildcard вовсю трудится над ARK 2 — сиквелом Survival Evolved, продюсером которого стал Вин Дизель, безмерно полюбивший первую часть. Более того, Вин Дизель не только будет продюсером сиквела, но также исполнит там немаловажную роль в качества внутриигрового персонажа.
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