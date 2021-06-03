Разработчики «выживача» ARK представили финальный трейлер Genesis Part 2 — дополнения, которое завершает сюжет игры, где главный герой выпадает из симуляции в реальный мир, полный опасностей. На этот раз выжившему нужно будет сесть на звездолёт и отправиться на далёкую планету, чтобы сразиться там с Эдмундом Рокуэллом.

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Если что, дополнение Genesis Part 2 уже доступно на PC и консолях, но пока только в составе Season Pass.

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В самом дополнении игроки смогут обнаружить много часов сюжетных миссий, новые виды транспорта, битвы в открытом космосе и, конечно же, персонажа Вина Дизеля, которого мы могли раньше видеть в трейлере ARK II.