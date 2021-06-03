Релизный трейлер Genesis Part 2 — финального дополнения для «выживача» ARK
Разработчики «выживача» ARK представили финальный трейлер Genesis Part 2 — дополнения, которое завершает сюжет игры, где главный герой выпадает из симуляции в реальный мир, полный опасностей. На этот раз выжившему нужно будет сесть на звездолёт и отправиться на далёкую планету, чтобы сразиться там с Эдмундом Рокуэллом.
реклама
Если что, дополнение Genesis Part 2 уже доступно на PC и консолях, но пока только в составе Season Pass.
реклама
В самом дополнении игроки смогут обнаружить много часов сюжетных миссий, новые виды транспорта, битвы в открытом космосе и, конечно же, персонажа Вина Дизеля, которого мы могли раньше видеть в трейлере ARK II.
реклама
Теги
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила