Разработчики ARK Survival Evolved совершенно внезапно представили вниманию следящей за The Game Awards 2020 общественности анонсирующий видеоролик ARK 2 — продолжения очень популярного экшена на выживание с динозаврами. Главную роль в видеоролике исполнил Вин Дизель, герой которого также появится в игре.

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Интересной информации о проекте пока нет. В 2022 году по франшизе ARK выпустят мультсериал, персонажам которого свои голоса подарят известные актёры, например, Карл Урбан и Эллен (теперь Эллиот) Пейдж.