Horizon Forbidden West перешла на финальную стадию разработки
С момента анонса прошлым летом разработчики Horizon Forbidden West не особо стремились делиться подробностями своего творения, предпочитая отмалчиваться и выждать подходящий момент. Этот момент настал несколько дней назад, когда коллектив Guerilla Games «разорвало» на подробности.
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Как выяснилось благодаря интервью издания GamesRadar с разработчиками, это вызвано тем фактом, что Horizon Forbidden West недавно перешла из стадии подготовки альфа- и бета-версий в финальную стадию разработки. Проще говоря, весь основной контент игры уже готов, студия сейчас занимается поиском и истреблением багов и ошибок, «полировкой» и прочими важными, но не связанными непосредственно с контентным наполнением игры работой.
Несмотря на всё вышесказанное, точной даты выхода у Horizon Forbidden West пока нет: игра выйдет до конца текущего года на PlayStation 4 и PlayStation 5, причём консоли прошлого поколения разработчики уделяют много внимания, понимая, что она всё ещё находится на руках у множества пользователей, а популяризация «некстгена» задерживается из-за глобального дефицита полупроводниковых компонентов.
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