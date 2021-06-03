Разработчики Horizon Forbidden West раздали несколько интервью различным игровым изданиям, в ходе диалога с журналистами были раскрыты новые подробности о проекте, которыми мы спешно делимся с вами. Самое важное, что нужно знать: новая Horizon действительно создавалась под Playstation 4, хотя улучшений для консоли нового поколения тоже подготовлены.

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Релиз Horizon Forbidden West запланирован на этот год, пока производство идёт по плану, срывов нет. С точной датой релиза Guerilla Games ещё не определилась. При разработке основное тестирование и проектирование велось под PlayStation 4, но студия прикладывает все усилия, чтобы проект одинаково хорошо выглядел на обеих консолях.

Если говорить о версии для PlayStation 5, то на ней игра совершенно точно будет работать при 60 fps и поддерживать особенности контроллера DualSense. Поддержка 3D-звука тоже заявлена. Игровой мир Horizon West по сравнению с первой частью, но полная география локаций до сих пор не объявлена. Ну, хоть про Сан-Франциско мы знаем.

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Разработчики приложили немало усилий для того, чтобы Элой могла карабкаться практически повсюду — для этого даже пришлось проектировать отдельную систему. Применять крюк-кошку и глайдер главная героиня тоже сможет практически везде.

Ещё один интересный момент — подводные локации, которые не единожды показывались в трейлерах. Авторы утверждают, что «подводный геймплей» будет детально реализован, одним плаванием главной героини дело не ограничится. Релиз Horizon Forbidden West должен состояться до конца текущего года на PS4 и PS5.