СМИ сообщили о публикации хакерами исходников Cyberpunk 2077 и некстгенной версии The Witcher 3
В феврале группа CD Projekt, а вместе с ней и всемирно известная студия с приставкой RED, стала жертвой хакерской атаки, в результате которой с серверов компании были угнаны исходные коды Cyberpunk 2077, ещё даже не вышедшей обновлённой версии The Witcher 3 Wild Hunt, Thronebreaker The Witcher Tales, а также различных корпоративных данных. Впоследствии СМИ узнали о продаже украденных исходных кодов и о том, что хакеры не станут выкладывать их в общий доступ по соглашению с покупателем.
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Что ж, как сообщили пару часов назад знакомые с темой издания, договор с ворами закономерно не стоит и бумаги, на которой он написан. Как сообщается, добытые хакерами вышеуказанные исходники уже гуляют по Интернету в хорошо всем известных файлообменных сетях. Кроме того, имеется информация, что помимо исходных кодов игр CDPR в Сеть также выложили наборы средств разработки (SDK) консолей PlayStation и Xbox прошлого и нынешнего поколений.
Нельзя точно сказать, с какой целью кому-то могут понадобиться исходники игр, но сам факт (если это факт) их свободного гуляния по Сети — это однозначно минус, причём в первую очередь для репутации CD Projekt.
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В настоящее время ситуация в CD Projekt далека от идеальной: даже если отбросить неподтверждённую информацию о «сливе» исходных кодов её игр, то и без этого компании есть, о чём подумать: прибыль в первом квартале этого года мала, почти половина коллектива продолжает доделывать Cyberpunk 2077 и готовить для него дополнения, а новые проекты пока находятся лишь в зачаточных состояниях.
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