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Над Cyberpunk 2077 сейчас трудится почти половина студии CD Projekt RED

Что, в общем-то, логично.
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Вчера вечером CD Projekt опубликовала финансовый отчёт, из которого следует, что в первом квартале текущего года прибыль компании снизилась на 65 % по сравнению с первым кварталом прошлого года. Вызвано это как естественным, так и нежелательным искусственно созданным самой компанией процессами снижения интереса публики к Cyberpunk 2077 и необходимостью тратить ресурсы на исправление до сих пор оставшихся в игре недочётов и недоработок.

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После публикации отчёта руководство CD Projekt побеседовало с инвесторами и отметило, что сейчас над Cyberpunk 2077 трудится почти половина коллектива студии CD Projekt RED. В работу входит как исправление ошибок, так и подготовка запланированного ранее дополнительного контента вроде небольших DLC и крупных аддонов. По словам руководителя CD Projekt Адама Кичиньского, Cyberpunk 2077 всё же достигнет обещанного разработчиками уровня. Остальные части команды уже потихоньку переключаются на производство новых неанонсированных проектов.

Во второй половине текущего года студия продолжит выпускать для Cyberpunk 2077 обновления и небольшие бесплатные DLC. Также на вторую половину года назначен релиз полноценной «некстгенной» версии игры для PlayStation 5 и Xbox Series. Платные аддоны в планах на текущий год вообще не фигурируют, так что логично предположить, что они начнут появляться не раньше первого квартала будущего года.

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