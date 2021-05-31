Компания CD Projekt Group, куда входит хорошо известная нам студия разработки CD Projekt RED, опубликовала итоговый отчёт по результатам работы за первый квартал 2021 года. Сам документ доступен в формате файла PDF, ознакомиться с его содержимым можно вот по этой ссылочке, а мы перейдём к обсуждению самых интересных деталей.

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Поляки разместили в самом начале отчёта обновлённую дорожную карту выпуска обновлений и DLC для Cyberpunk 2077. Информативность графика снизилась — разве что, сопоставить по датам уже вышедшие патчи ещё реально. Выпуск «многочисленных патчей и обновлений» будет происходить на протяжении всей второй половины 2021 года, даже кое-что на будущий год переедет.

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Бесплатные обновления и некстген-патчи для новых консолей обязательно должны выйти до конца текущего года. В случае с бесплатными DLC разработчики посчитали нужным прям на слайде прописать, что речь идёт о «небольшом дополнительном контенте». То есть, релиза крупных платных апдейтов в этом году можно не ждать.

Следующий слайд демонстрирует инвесторам CD Projekt Group стабильность работы клиента Cyberpunk 2077 после установки каждого отдельно взятого патча или хотфикса.

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Не совсем понятно, почему перед самим релизом любого патча количество «вылетов» аномально возрастает, но потом практически сразу же падает. Если бы негативный скачок происходил строго после релиза «заплатки», то такое поведение клиента легко бы объяснялось появлением новых технических проблем, которые разработчики добавили взамен старых, — в производственном процессе такое случается. Графику явно не хватает дополнительных деталей, поэтому его сложно назвать объективным.

По «Ведьмаку» девелоперы планы практически не меняли. Мобильная игра The Witcher: Monster Slayer всё ещё запланирована к выходу летом текущего года. Некстген-патч для The Witcher 3 должен выйти до конца года — месяц или, хотя бы, пора года не указывается.

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А вот по финансовым результатам у CD Projekt наблюдаются самые заметные изменения. Чистая прибыль компании за первый квартал текущего года упала на 65% по сравнению с аналогичными показателями по 2020 году. CD Projekt удалось заработать только $8,87 миллионов, аналитики прогнозировали не менее $22 миллионов.

В комментариях к отчёту финансовый директор компании Пётр Нелюбович объяснил снижение прибыли увеличением затрат на доработку поломанной Cyberpunk 2077. К тому же, поляки собираются отправить в производство сразу два новых проекта, о чём они ранее сообщали в рамках презентации своего плана развития RED 2.0.

CD Projekt RED вновь не решилась раскрывать количество проданных в 2021 году копий Cyberpunk 2077 — видимо, похвастаться нечем. Спустя полгода после удаления проекта из PS Store девелоперы никак не могут договориться с Sony о его повторном размещении в цифровом магазине.