На минувших выходных в Сети появилась статья издания The Gamer, в которой упоминалось о том, что Ubisoft не стремится делать никаких политических заявлений посредством Far Cry 6, сюжет которой — с узурпировавшим под предлогом восстановления былого величия своего государства власть диктатором — слишком уж сильно напоминает некоторые из реально существующих государств на нашей планете.

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По всей видимости, издание The Gamer неправильно поняло слова нарративного директора Far Cry 6 Навида Хавари. В результате получилась абсурдная по своей сути история, дескать, Ubisoft делает игру про узурпацию власти и революцию, но при этом стремится усидеть на двух стульях и заявляет об отсутствии в своём проекте политического подтекста. На самом деле всё куда сложнее.

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Несколько часов назад Навид Хавари опубликовал в официальной новостной ленте Ubisoft заметку, посвящённую политике в Far Cry 6. Как пишет нарративный директор проекта, подаваемая в Far Cry 6 история всё-таки политична; это история о том, какой должна быть современная революция. Сюжет проекта повествует о том, что привело к расцвету фашизма в вымышленном карибском государстве Яра, о цене империализма и рабства, о необходимости в свободных и честных выборах, о правах ЛГБТК+-сообщества и многого другого.

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Как поясняет Хавари, при создании Far Cry 6 от разработчиков требовалась решимость в деле создания истории про революцию, и он считает, что команде за последние пять лет кропотливого труда это удалось.

При этом прообразы государств, послуживших в качестве вдохновения для Яры, в частности, Куба, рассматривались очень осторожно — с комментариями и знаниями экспертов и непосредственно участников подобных революционных действий. Если кто-то, как пишет Хавари, ищет в Far Cry 6 политического заявления касательно текущего политического климата на Кубе, то он его в игре не найдёт: Far Cry 6 — это не политическое заявление касательно Кубы, она про политику и современную революцию в целом. Как пишет Хавари, его семья сама пострадала от последствий революции, и эта тема для него очень чувствительная, и она ни в коем случае не должна сводиться к одной цитате.

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По замыслу разработчиков, игроки в Far Cry 6 увидят «попытки» зафиксировать политическую сложность современной революции внутри вымышленного контекста: авторы постарались сделать интересную приключенческую историю, в которой есть душа, но которая не страшится задавать сложные вопросы. Такова «ДНК франшизы Far Cry» — серьёзные, взрослые темы, уравновешенные легкомыслием и юмором.

Релиз Far Cry 6 состоится 7 октября на всех актуальных платформах, включая «пастген». Подробнее о проекте можно почитать в нашем соответствующем материале.