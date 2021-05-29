Вчера Ubisoft наконец-то провела полноценную прямую трансляцию с геймплеем Far Cry 6, из которой стало очевидно, что перед нами самая амбициозная игра знаменитой серии, с богатыми геймплейными возможностями, а также незамысловатым сюжетом про освобождение банановой республики от узурпировавшего власть диктатора.

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Хотя при создании игры разработчики вдохновлялись партизанскими войнами и даже посетили Кубу и пообщались с настоящими ещё оставшимися в живых участниками таких сражений периода 1950-х — 1960-х, дабы сделать всё максимально достоверно, нарративный директор проекта Навид Хавари в беседе с изданием The Gamer сразу уточнил, что студия не пытается вносить в свою игру политический подтекст.

По словам Хавари, проведя время на Кубе, разработчики влюбились в культуру и людей этого острова со сложной историей, поэтому, собственно, вымышленное государство Яра частично и напоминает Остров Свободы посредством аллюзий. С другой стороны, разработчики не собираются делать через Far Cry 6 никаких политических заявлений касательно происходящего конкретно на Кубе сейчас, поэтому за основу своего проекта брали события прошлого, а не настоящего. Более того, Куба лишь частично была прообразом для вымышленного государства Яра и его истории — при создании Far Cry 6 команда разработчиков вдохновлялась партизанскими движениями во многих странах мира и в различные периоды истории.

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Ubisoft считает, что аполитичность проекта позволит ему привлечь дополнительную аудиторию. Между тем журналист того же издания The Gamer Джейд Кинг убеждён, что Ubisoft просто «отмазывается», пытаясь сохранить лицо. По мнению журналиста, невозможно делать игру про политику, но при этом оставаться вне политики, а Ubisoft уже очень давно и усердно «флиртует» с политизацией (The Division 2, Watch Dogs Legion), изображая при этом, что это не так. Ничего плохого в подобных посылах, считает Кинг, нет, но бесхребетность Ubisoft с попыткой усидеть на двух стульях, по его мнению, наоборот оттолкнёт от проекта часть игроков.

Напоминаем, что Far Cry 6 запланирована к выходу 7 октября на всех актуальных платформах.