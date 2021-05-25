Адам Кичинский из CD Projekt RED в очередной раз в разговоре с инвесторами решил прокомментировать ситуацию с Cyberpunk 2077 для PlayStation. Напомним, в магазине PS Store проект недоступен уже почти полгода — Sony убрала его после многочисленных жалоб от игроков на техническое состояние.

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Так вот, свежей информации у поляков пока нет, девелоперы просто надеются на скорое возвращение игры в цифровой магазин. Да, CD Projekt RED тесно сотрудничает с платформодержателем, пытаясь сделать PS4-версию игры лучше, но финальное слово, всё равно, остаётся за Sony. Если просмотреть списки изменений ко всем выпущенным патчам, то можно убедиться, какую большую работу проделали разработчики в попытках исправить плачевное состояние консольных версий Cyberpunk 2077.

Здесь не лишним будет вспомнить тот факт, что ещё в марте месяце текущего года разработчики говорили о возвращении проекта в PS Store ровно те же слова. То есть, они и тогда «проделали большую работу», а финальное слово оставалось за Sony.

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Возможно, новый большой патч для Cyberpunk 2077 (если таковой будет) положительно повлияет на решение Sony, ведь удаление проекта из PS Store плохо повлияло на продажи на других платформах — сама CD Projekt RED это признала.