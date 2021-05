Утечки гласили, что на этой неделе таинственным подарком в Epic Games станет Rise of The Tomb Raider, но реальность распорядилась иначе: с сегодняшнего дня и вплоть до 18:00 (по МСК) следующего четверга все желающие смогут забрать увлекательный кооперативный сетевой проект Among Us, который в прошлом году произвёл настоящий фурор в геймерской среде.

В Among Us вы исполняете роли экипажа космического судна, однако один из вас — предатель, посланный убить всех. В задачу входит поиск предателя и выполнение поставленной задачи.

Следующий подарок в Epic Games Store также под грифом «секретно». Возможно, это и будет Rise of the Tomb Raider, но на всякий случай лучше умерить свои ожидания. Более того, в Epic Games Store ещё проходит «мегараспродажа» с купонами, так что желанные игры можно купить с большими скидками и не ждать никаких случайных подарков.