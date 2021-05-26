В прошлом месяце мы писали о том, что компания Sony занялась поисками главы мобильного подразделения PlayStation. В вакансии указывалось, что ключевой обязанностью для нового топ-менеджера должно стать управление процессом портирования популярных игровых серий Playstation на iOS и Android. А уже сегодня на внутреннем собрании глава SIE Джим Райан подтвердил планы компании по переносу крупнейших игровых серий на мобильные устройства.

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Господин Райан убеждён, что мобильные проекты могут и будут дополнять линейку крупных блокбастеров вкупе с сервисами PlayStation. Будущие игровые продукты для iOS и Android позволят привлечь новую аудиторию, которая раньше никогда не имела дело с консолями PlayStation.

На корпоративном собрании также была упомянута недавняя сделка Sony с Discord. Напомним, компания инвестировала в разработчиков мессенджера и пообещала интегрировать его в среду Playstation. Подобные интеграции, по заверениям главы SIE, положительно воспринимаются игровым сообществом.

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Sony также собирается усиливать сотрудничество с Sony Pictures в плане работы над экранизациями (выпуском сериалов и фильмов) всех основных игровых серий — по мнению Джима Райана, это тоже должно помочь расширить аудиторию. В данный момент на разных этапах производства находится 10 проектов.