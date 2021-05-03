Sony инвестировала в Discord и планирует интегрировать сервис в консоли Playstation
Несколько недель назад появилась информация о том, что компания Microsoft ведёт переговоры о покупке Discord больше чем за $10 миллиардов. Чуть позже выяснилось, что сделка была сорвана, и редмондцы не смогли договориться с владельцами популярного сервиса. Зато сегодня стало известно, что Sony объявила о партнёрстве с Discord, сделав миноритарные инвестиции в компанию. Сумма вложений не указывается.
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Поддержка Discord появится на консолях PlayStation уже в будущем году. Тогда же сервис будет интегрирован в мобильное приложение Sony. Деталей пока нет, но работа над интеграцией уже началась.
На официальном сайте Sony Interactive Entertainment можно прочитать все подробности.
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