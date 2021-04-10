Sony планирует адаптировать для iOS и Android свои самые популярные игровые серии
Sony собирается в будущем адаптировать для мобильных устройств все свои именитые и уважаемые игровые серии, которые появлялись на консолях PlayStation. В данный момент представители компании занимаются поиском топ-менеджера, который должен будет возглавить новое направление в рамках игрового подразделения.
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Собственно, именно по деталям вакансии главы мобильного направления PlayStation мы и поняли, чем в ближайшем будущем собираться заниматься Sony. В описании говорится, что такому человеку предстоит прорабатывать стратегию для PlayStation Studios и «помогать создавать прочную основу для обеспечения дальнейшего роста».
В вакансии также указывается, что управление портированием популярных игровых серий PlayStation на мобильные устройства является первоочередной обязанностью нового топ-менеджера.
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