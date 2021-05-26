Военный сетевой шутер Enlisted получил обновление с новыми картами, отрядами и техникой
Компания Gaijin Entertainment совместно с Darkflow Software выпустили обновление для сетевого шутера Enlisted, о котором мы рассказывали здесь и здесь. DLC получило название «У стен Рейхстага», оно добавило в основной клиент новую технику, оружие, отряды и сразу три новые карты. Смотрим поясняющий трейлер по такому делу.
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Свежие локации Enlisted: «Аэродром» для кампании «Вторжение в Нормандию», «Вильгельмштрассе» для кампании «Битва за Берлин» и «Леспромхоз Майский» для кампании «Битва за Москву».
Выход обновления также отметился стартом нового этапа тестирования кампании «Битва за Берлин». В рамках мероприятия его участники смогут получать опыт в боях и открывать уровни, заниматься улучшением отрядов, снаряжать бойцов новым оружием и пополнять армию новыми бойцами. Разработчики обещают, что после завершения этапа тестирования накопленный прогресс не будет сброшен.
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На данный момент Enlisted доступна для бесплатного скачивания и установки на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S. С полным списком изменений упомянутого контентного патча можно ознакомиться на официальном сайте проекта.
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