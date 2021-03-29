Сетевой экшен Enlisted, за разработку которого в ответе российская студия Gaijin Entertainment и латвийская Darkflow Software, в скором времени выйдет из закрытой «беты» для того, чтобы перейти уже в стадию открытого бета-тестирования с 8 апреля.

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Девелоперы рассказали, что после проведения закрытого теста в основной клиент Enlisted было внесено множество (сотни) правок. После 8 апреля участникам открытой «беты» будут доступны:

улучшенный ИИ напарников в отряде;

переработанная система получения нового оружия и техники;

изменённое максимальное количество солдат в отрядах разных классов.

Также было обещано, что показатель случайности как некоей переменной будет снижен. Тут игроки в World of Tanks должны понять, о чём идёт речь.

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Обновлённая версия Enlisted сразу предложит игрокам отдельные возможности для «доната»: в апреле в игре появится боевой пропуск с уникальными внутриигровыми бонусами. К последним стоит относить уникальные скины для техники, наборы с игровой валютой, специальные ускорители опыта, уникальное оружие, высокоранговых солдат и многое другое. Авторы Enlisted также напомнили, что в апреле из продажи исчезнут особые наборы основателя, открывающие доступ к ОБТ. Честно говоря, и сейчас в них особого смысле нет, ведь совсем скоро игра будет доступной для всех, а содержимое наборов станет эксклюзивом для участников закрытого бета-тестирования.

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Enlisted предлагает игроку возможность примерить на себя роль командира отряда пехоты, члена экипажа танка или пилота самолёта. Всё представленное в игре действо происходит в декорациях Второй мировой. Разработчики обещают на регулярной основе снабжать своё детище новым контентом, что совсем неудивительно для проектов такого жанра и с такой системой монетизации.

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Enlisted готовится к релизу на PC, Xbox Series X|S и PlayStation 5. Подробности прочитать на официальном сайте проекта.