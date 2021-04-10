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Стартовало открытое бета-тестирование шутера Enlisted от разработчиков War Thunder

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Разработчики из компании Gaijin объявили. о старте открытого бета-тестирования условно-бесплатного экшена Enlisted. Проект доступен на PC, Xbox Series X|S и PlayStation 5, заявлена поддержка кроссплатформенного мультиплеера.

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На старте открытого бета-тестирования игрока предложат принять участие в двух кампаниях: «Битва за Москву» и «Вторжение в Нормандию». Опробовать можно десятки видов вооружения и 12 классов бойцов. Игрокам можно прибегать к использованию авиации, бронетехники и инженерных построек.

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Важно помнить, что перед началом открытого бета-тестирования весь накопленный на ЗБТ прогресс будет сброшен. Но тут представители Gaijin заверили, что подобных сбросов в Enlisted больше не предвидится. За всеми подробностями нужно переходить на официальный сайт Enlisted.

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