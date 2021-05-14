Если и есть в современном мире хоть какой-то минимальный смысл от оформления предварительного заказа на игры помимо эфемерного «поддержать разработчика», то это право на предварительную загрузку ожидаемого проекта, что может стать настоящим спасением в регионах, куда доступный широкополосный интернет ещё не добрался. Вот и разработчики из Bend Studio позаботились о предзаказчиках PC-версии постапокалиптического экшена-выживача Days Gone, разрешив им начать загрузку необходимых файлов уже сегодня.

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Стоит отметить, что PC-версия Days Gone порадует игроков более продвинутой графикой, чем на PlayStation 4, однако ни о какой трассировке лучей и DLSS речи, по крайней мере, на релизе, не идёт.

Если вам любопытно взглянуть, как Days Gone выглядит на старшей игровой платформе, то недавно в Сети появлялся соответствующий получасовой видеоролик. А ещё раньше авторы публиковали целую пачку скриншотов.

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Релиз — 18 мая.