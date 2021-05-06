Коллектив Bend Studio внезапно вспомнил, что до выхода PC-версии Days Gone осталось всего двенадцать дней, поэтому решил, что имеет смысл показать потенциальным новым игрокам набор из свежих и симпатичных скриншотов, снятых на компьютерах. Параллельно Bend Studio напомнила, что PC-версия будет в полной мере поддерживать ультраширокоформатные мониторы.

реклама

анонсы и реклама 10Tb Seagate за 44 990р - новые цены на харды 8500р скидка на 1Tb SSD в Регарде 2Tb SSD Samsung 870 EVO MZ - 29 990р 6Tb WD за 32 000р - новые цены на харды SSD Samsung 870 QVO 8Tb - 85 990р Ситилинк привез кучу RTX 3080 - смотри цену

Релиз Days Gone на PC состоится 18 мая. В сервисах цифровой дистрибуции за игру фактически двухлетней давности с вас попросят 2 999 рублей.

реклама

Согласно журналистскому расследованию Джейсона Шрайера, Sony не очарована результатами Days Gone, поэтому забраковала идею производства сиквела даже несмотря на тот факт, что он полностью окупил свои расходы на разработку и даже получил тёплые отзывы простых игроков. Геймеры даже организовали петицию в поддержку сиквела Days Gone, но вряд ли это приведёт хоть к каким-нибудь положительным результатам.