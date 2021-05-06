Видно каждый волосок: авторы Days Gone опубликовали пачку скриншотов из PC-версии игры
Коллектив Bend Studio внезапно вспомнил, что до выхода PC-версии Days Gone осталось всего двенадцать дней, поэтому решил, что имеет смысл показать потенциальным новым игрокам набор из свежих и симпатичных скриншотов, снятых на компьютерах. Параллельно Bend Studio напомнила, что PC-версия будет в полной мере поддерживать ультраширокоформатные мониторы.
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Релиз Days Gone на PC состоится 18 мая. В сервисах цифровой дистрибуции за игру фактически двухлетней давности с вас попросят 2 999 рублей.
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Согласно журналистскому расследованию Джейсона Шрайера, Sony не очарована результатами Days Gone, поэтому забраковала идею производства сиквела даже несмотря на тот факт, что он полностью окупил свои расходы на разработку и даже получил тёплые отзывы простых игроков. Геймеры даже организовали петицию в поддержку сиквела Days Gone, но вряд ли это приведёт хоть к каким-нибудь положительным результатам.
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