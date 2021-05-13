Игровое издание Gamespot опубликовало большой видеоматериал, в котором записаны первые 30 минут экшена Days Gone — речь, разумеется, идёт о PC-версии. Владельцев персональных компьютеров знакомят с основными возможностями проекта и его главными действующими лицами.

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В Gamespot посчитали нужным уточнить, что запись демонстрационного материала велась на топовом «железе» с установленной видеокартой RTX 2080ti и процессором Core i9-9900K. Видео записано в разрешении 4K.

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Релиз PC-версии Days Gone должен состояться 18 мая, изначально игра выходила только на PlayStation 4, но на консоли она показала не самые убедительные продажи. Владельцы PC сразу получат в своё распоряжение не только основной клиент Days Gone, но и весь выпущенный для неё дополнительный контент. На агрегаторе рецензий Metacritic у игры имеется 71% рейтинга критиков на основании 109 рецензий.