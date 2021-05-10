Обновление от 10 мая, 22:17 по МСК: не успели мы обрадоваться «утечке» сведений от музыкальной группы 2WEI о том, что трейлер новой Battlefield покажут уже на этой неделе, как в официальном Twitter-аккаунте серии появилось сообщение от разработчиков, которое гласит, что слово «June» (июнь) хорошо рифмуется с «Boom» (перевод не требуется) и «Soon» (скоро). Фанаты франшизы незамедлительно предположили, что таким нехитрым образом DICE намекнула на июньский показ новой Battlefield.

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Words that rhyme with Soon:



June

Boom — Battlefield (@Battlefield) May 10, 2021

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Впрочем, не стоит списывать информацию от ребят из 2WEI со счетов. В современной игровой индустрии принято сначала долго публиковать тизеры, и лишь спустя некоторое время вдаваться в подробности игрового процесса долгожданных новинок. Скорее всего, на этой неделе нам покажут анонсирующий трейлер, а на июнь отложат публикацию основных подробностей. Релиз всё ещё запланирован на осень.

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Оригинал от 10 мая, 15:44 по МСК: Пока что новая Battlefield, официальная премьера которой должна состояться «скоро», а релиз — осенью, обрастает исключительно слухами, вызванными желанием Electronic Arts и DICE создать не очень нужный в современной игровой индустрии эффект затянувшегося ожидания. По новой Battlefield утекла уже практически полностью подтверждённая информация геймплейного характера, а перед выходными просочилась звуковая дорожка из, как сообщается, анонсирующего трейлера проекта.

Эксперты в области современной музыки услышали в звуковой дорожке трейлера композицию «Run Baby Run» группы 2WEI, и всё бы ничего, но сегодня в официальном Twitter данной группы появилось сообщение, в котором её музыканты пожелали всем хорошего понедельника и сообщили о том, что на этой неделе выйдут два игровых трейлера с их музыкальным сопровождением. Очевидно, один из этих трейлеров — новой Battlefield.

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Как следовало из финансового отчёта EA от февраля этого года, анонс новой Battlefield должен состояться в течение весны. До наступления календарного лета осталось не так уж много времени, поэтому всё складывается на удивление логично.

Согласно официальному тизеру от DICE, новая Battlefield порадует невиданным масштабом боевых сражений, элементами тотальной войны и продвинутой разрушаемостью. Дальше известны только слухи: сеттинг недалёкого будущего, суперсовременное оружие и королевская битва.