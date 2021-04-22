О том, что в этом году поклонники серии Battlefield получат возможность сыграть в новейшее творение коллектива DICE, нам известно ещё с начала года. С тех пор — слухи, инсайды, утечки и прочая информация по определению сомнительного толка. Но сегодня настало время для официального заявления разработчиков: в свежей публикации на официальном подсайте игр серии Battlefield генеральный менеджер DICE Оскар Габриэльсон поделился состоянием дел с новой основной частью серии, а также поделился планами на будущее.

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Итак, запланированная к выходу в этом году Battlefield сейчас находится на стадии ежедневного тестирования. Проект проходит этапы улучшения, балансировки и проверок. По словам Габриэльсона, над новой Battlefield для PC и консолей трудится самая большая команда разработчиков в истории серии: основной команде DICE помогают коллективы DICE LA, а также Criterion, которую ранее сняли с производства новой Need for Speed и отложили релиз очередной гоночной аркады на следующей год.

Как пишет Габриэльсон, новая Battlefield станет «просто невероятной» игрой и лучшим проектом серии на сегодняшний день. Наконец, Габриэльсон частично подтвердил слухи об игре, заявляя о невиданном масштабе боевых действий, тотальной войне, судьбоносных разрушениях и о небывалом количестве игроков на поле боя.

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Официально игру анонсируют уже «скоро». Ну, а нам остаётся только ждать. Попутно DICE объявила о работе над мобильным ответвлением серии, которое выйдет в следующем году. Проект создаётся отдельно и специально для мобильных устройств, не имея ничего общего с выходящим в этом году основным проектом.