Судебное разбирательство между Apple и Epic Games продолжает порождать слив в Сеть документации о деятельности последней, благодаря чему вскрываются любопытные подробности не только о делах крупной компании-разработчика и издателя видеоигр, но и о состоянии игровой индустрии в целом. Вчера мы уже узнали, во сколько Epic Games обходятся еженедельные бесплатные раздачи игр, что привлекаемые ими пользователи — это на 93 % «мёртвые души», и что благодарить Epic Games за всё это должна исключительно прибыль от Fortnite.

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Теперь же в Сети всплыл очередной документ, из которого следует, что в общей сложности на эксклюзивные сделки в своём магазине Epic Games заплатила издателям и разработчикам $1,038 млрд. Из них $444 млн были выплачены в 2019 году, $542 млн — в 2020-м и $52 млн — за первые несколько месяцев 2021-го.

При этом стоит отметить, что только эксклюзивность Borderlands 3 обошлась Epic Games в $115 млн, а львиная доля из $52 млн в этом году наверняка досталась IO Interactive с её Hitman 3.

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Напомним, что Epic Games воспринимает свой магазин как долгосрочное капиталовложение: по подсчётам аналитиков компании, как минимум до 2023 года он будет работать исключительно в убыток, а отбить расходы на своё создание и продвижение сможет не раньше, чем к 2027 году. Опять же, по самым оптимистичным прогнозам.