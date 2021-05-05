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Twitter, Google и Facebook могут оштрафовать ещё на 20—24 млн рублей

Роскомнадзор на страже.
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Роскомнадзор продолжает совершать действия-наказания в отношении крупных иностранных ИТ-компаний, отказывающихся соблюдать российское законодательство в вопросе удаления запрещённой информации. Как передаёт ТАСС, по итогам суда компаниям грозят штрафы в размере 20 млн рублей для Google и Facebook и 24 млн рублей — для Twitter. Соответствующие административные протоколы, как сообщает ТАСС, уже поступили в 422-й мировой судебный участок Москвы.

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Сумма штрафа складывается из количества поступивших в суд протоколов. В отношении Google и Facebook их поступило пять, в отношении Facebook — шесть. За каждый протокол предполагается штраф в размере 4 млн рублей, отсюда и складываются вышеуказанные суммы. Когда суд рассмотрит данный вопрос, пока не уточняется.

Напомним, что в марте Роскомнадзор замедлил доступ к Twitter для 100 % мобильных операторов и половины стационарных провайдеров, а в начале апреля суд уже оштрафовал Twitter на сумму в 8,9 млн рублей. Администрация соцсети частично выполнила требования Роскомнадзора, но, как передают в ведомстве, до полного исполнения указаний ещё далеко.

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Замедление трафика было продлено Роскомнадзором до 15 мая. Не исключено, что «меры наказания» будут продлены.

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