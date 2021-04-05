Роскомнадзор продлил замедление трафика Twitter до 15 мая
Дополнено: Роскомнадзор продлил замедление Twitter на территории Российской Федерации до 15 мая. Ведомство решило дать социальной сети дополнительное время на удаление запрещённого контента.
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После принятия мер по замедлению трафика Twitter социальной сетью удалено около 1,9 тысяч из 3,1 тысячи материалов. Роскомнадзор также отметил, что администрацией площадки повышена скорость удаления противоправного контента, при этом среднее время реагирования на запросы регулятора составляет 81 час. В ведомстве напомнили, что в соответствии с российским законодательством на удаление запрещённой информации соцсетям отводится 24 часа с момента получения уведомления.
Оригинал: Социальную сеть Twitter оштрафовали на 8,9 миллиона рублей за «систематические отказы её администрации удалять противоправный контент». Об этом пишет издание «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Таганского районного суда Москвы. Так, Роскомнадзор составил на компанию три протокола, по которым вынесены штрафы на 3,2+3,3+2,4 миллиона. Twitter даётся 60 дней на оплату штрафов с момента вступления решения в силу.
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Напомним, с 10 марта Роскомнадзор начал замедлять скорость работы Twitter, угрожая сервису полной блокировкой. Причина для таких действий всё та же — требование удалить противоправный контент. РКН за всё время направил в адрес соцсети 28 тысяч первоначальных и повторных требований об удалении ссылок и публикаций. Twitter не успевает оперативно отрабатывать по всем предписаниям в полном объёме. В середине месяца стало известно, что Роскомнадзор отметил, что темпы работы Twitter с запрещённым контентом не удовлетворяют ведомство.
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