Погрязший в производственном аду зомби-боевик Dead Island 2 так редко всплывает в новостных лентах, что мы, признаться, забываем о его существовании. И каждый раз, когда долгожданная новость о проекте появляется, она отдаёт каким-то негативом. Сегодняшний материал частично такой.

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Как известно, Epic Games участвует в судебных разбирательствах с Apple, и из предоставленной суду документации выяснилось, что в 2019 году компания проводила опрос в четырёх странах — США, Германии, Франции и Бразилии — в котором респондентам предлагали выбрать наиболее ожидаемые ими игры. Красной рамкой выделены игры, PC-версии которых являются эксклюзивами (временными или постоянными) для Epic Games Store.

Среди таких эксклюзивных игр значатся MechWarrior 5 Mercenaries, Borderlands 3, Watch Dogs Legion, Dead Island 2 и следующая Saints Row. Учитывая, что первые три из перечисленных игр действительно впоследствии стали эксклюзивами Epic Games Store, велика вероятность того, что и сиквел Dead Island тоже пополнит перечень игр, доступных только в EGS.

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Стоит отметить, что никакой информацией о Dead Island 2 индустрия не располагает. На протяжении пяти лет нам только регулярно заявляют, что работа идёт, и периодически сообщают о смене разработчиков. Как бы то ни было, трудно поверить в потенциальный успех проекта со столь тяжёлой судьбой.