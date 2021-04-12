Инсайдер Том Хендерсон, получивший относительно широкую известность в кругах поклонников игр серии Battlefield и Call of Duty, продолжает «сливать» в Сеть информацию о новом проекте шведской студии DICE. На сей раз Хендерсон решил проявить креативность и изобразил имеющиеся у него сведения о проекте с помощью карандашного рисунка, который фанаты серии впоследствии «дополнили» до состояния концепт-арта.

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Итак, если верить Хендерсону и правильно трактовать изображённые на его рисунке детали, то в новой Battlefield игроков ждут конвертопланы Bell V-22 Osprey, ракеты и их пусковая установка, а также надвигающаяся на полуостров (?) буря. Если продолжать верить инсайдеру, то изображение примерно передаёт масштаб полей боя новой Battlefield, причём речь идёт именно о стандартных игровых режимах, а не о королевской битве.

Стоит отметить, что слухи о новой Battlefield появляются с завидной частотой. Так, например, различные утечки пытаются убедить нас в том, что следующая часть культовой серии порадует революционной сюжетной кампанией, динамически меняющимися картами, продвинутой разрушаемостью и прочими нововведениями, которые выведут проект на совершенно иной уровень качества.

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Официально игру должны анонсировать до конца мая, а выпустить — осенью. Так что ждём и надеемся на лучшее. Слишком уж давно — чуть ли не со времён Battlefield 3 — франшиза не радовала игроков.