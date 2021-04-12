Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Инсайдер с помощью рисунка поделился новыми «сведениями» о следующей Battlefield

Воспринимать это следует с очень большим скептицизмом, но источник раньше оказывался прав.
1
8 видов RTX 3060 в Ситилинке - смотри цены
Цена рухнула на порядок на 10 позиций RX 6700XT
RTX 3080 по минимальной цене в Ситилинке

Инсайдер Том Хендерсон, получивший относительно широкую известность в кругах поклонников игр серии Battlefield и Call of Duty, продолжает «сливать» в Сеть информацию о новом проекте шведской студии DICE. На сей раз Хендерсон решил проявить креативность и изобразил имеющиеся у него сведения о проекте с помощью карандашного рисунка, который фанаты серии впоследствии «дополнили» до состояния концепт-арта.

реклама

анонсы и реклама
RTX 3070 - куча разных в XPERT.RU по топ ценам
RX 6700 кардинально дешевле в XPERT.RU
<b>i9 11900K</b>- цена пошла вниз
Rocket Lake в Compeo.ru
Intel 11xxx Rocket Lake в Регарде
Гора 6700XT в Регарде по самым низким ценам
RTX 3090 - цены пошли вниз
Обвал цен на Galaxy S21 - дешевле чем ты думаешь
i9 11900 недорого в Ситилинке
i5 11600K в Ситилинке
Преодолен дефицит RTX 3060 - смотри цены

Итак, если верить Хендерсону и правильно трактовать изображённые на его рисунке детали, то в новой Battlefield игроков ждут конвертопланы Bell V-22 Osprey, ракеты и их пусковая установка, а также надвигающаяся на полуостров (?) буря. Если продолжать верить инсайдеру, то изображение примерно передаёт масштаб полей боя новой Battlefield, причём речь идёт именно о стандартных игровых режимах, а не о королевской битве.

Стоит отметить, что слухи о новой Battlefield появляются с завидной частотой. Так, например, различные утечки пытаются убедить нас в том, что следующая часть культовой серии порадует революционной сюжетной кампанией, динамически меняющимися картами, продвинутой разрушаемостью и прочими нововведениями, которые выведут проект на совершенно иной уровень качества.

реклама

Официально игру должны анонсировать до конца мая, а выпустить — осенью. Так что ждём и надеемся на лучшее. Слишком уж давно — чуть ли не со времён Battlefield 3 — франшиза не радовала игроков.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

electronic arts dice
предыдущая новость
следующая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Авторы This is the Police из минской студии Weappy получили $1,4 млн инвестиций
+
Sony перед скорым закрытием магазина PSN для PlayStation 3 запретила владельцам консоли загрузку обновлений для игр
2
Инсайдер с помощью рисунка поделился новыми «сведениями» о следующей Battlefield
1
По случаю празднования Дня космонавтики в World of Tanks Blitz вернулся уникальный режим «Гравитация»
+
Авторы кооперативного хоррора The Outlast Trials опубликовали набор концепт-артов проекта
+
В сиквеле Days Gone должен был появиться кооперативный режим прохождения
+
Глава Epic Games назвал результаты работы Epic Games Store фантастическим успехом
10
Создатели стратегии Phoenix Point, вдохновлённой X-COM, рассказали о планах на текущий год
+

Интересные материалы

Игровой компьютер до 80 тысяч рублей: апрель 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
4 апреля 2021 26
Тестируем процессор Intel Core i7-11700K
8 апреля 2021 296
Тестируем процессор Intel Core i5-11400
10 апреля 2021 73
Игровой компьютер до 90 тысяч рублей: апрель 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
11 апреля 2021 26
Обзор и тестирование процессоров Intel Core i9-11900K и Core i5-11600K
30 марта 2021 310
Будущее уже наступило или уже почти: пора взглянуть на него поближе
1 апреля 2021 47

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Игровой компьютер до 90 тысяч рублей: апрель 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
26
Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 VS Radeon RX Vega 64
14
Еnemy Front: CryEngine не панацея от провала игры
9
Тестируем процессоры Intel и AMD двух последних поколений
56
Возникающие проблемы при эксплуатации систем водяного охлаждения и их возможные последствия
38
Обзор FIFA Online 4 на закрытом бета-тестировании
2

Сейчас обсуждают

jsth
16:30
Разница в цене 30-40%? Так это может сейчас так стало, а еще в конце 19 года даже мечтать об сопоставимом уровне цен не приходилось. При этом все что ниже топа (9900К) было урезанным. Это сейчас вы мо...
Шестиядерные процессоры Intel Core i5-11400F, Ryzen 5 3600 и Ryzen 5 5600X сравнили в играх
LoL
16:29
Ах да, полутора калек без ВК))
Тестируем процессоры Intel и AMD двух последних поколений
Eugeniy Petrosyan
16:29
Сверху можно что то прилепить типа плёнки термоусадочной?
Возникающие проблемы при эксплуатации систем водяного охлаждения и их возможные последствия
Мавлет Компотов
16:29
Но правда латентность 60+))
Шестиядерные процессоры Intel Core i5-11400F, Ryzen 5 3600 и Ryzen 5 5600X сравнили в играх
MriS
16:28
Нет))) Поэтому весь популярный софт имеет поддержку. Включая бенчмарки. Методичка от АМД запрещается QSV использовать бенчах.
Тестируем процессоры Intel и AMD двух последних поколений
tr4nc3v1b3
16:27
Кто хоть раз сталкивался с возвратами и рефандами как продавец на eBay и PayPal тот в цирке не смееться. Эти две говно конторы всегда на стороне "покупателя" и по сути покрывают скамеров которые покуп...
PayPal внедряет новые инструменты борьбы с мошенничеством для продавцов
LoL
16:27
Для всех.)))
Тестируем процессоры Intel и AMD двух последних поколений
Мавлет Компотов
16:27
Не, выше чекни тесты в статье
Шестиядерные процессоры Intel Core i5-11400F, Ryzen 5 3600 и Ryzen 5 5600X сравнили в играх
vitosol
16:26
Разозлить китайское лобби редкоземельных элементов - дело не шуточное. В настоящее время около 80% редких металлов, используемых в США, импортируется из Китая. Несмотря на то, что производство в США о...
Китайское производство полупроводниковых изделий на 80% зависит от США
Мавлет Компотов
16:26
30-40%
Шестиядерные процессоры Intel Core i5-11400F, Ryzen 5 3600 и Ryzen 5 5600X сравнили в играх
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем