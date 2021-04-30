В DOOM Eternal появились два платных «косметических» набора — игроки в гневе
Вчера вечером в DOOM Eternal появилась возможность приобрести два «косметических» набора: комплект «Единорок» и «Набор первой серии» по цене в 359 рублей и 649 рублей соответственно. Изначально данные наборы были эксклюзивными промо-материалами DOOM Eternal на Twitch, а также наградами за выполнение заданий в ходе специального внутриигрового события.
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С тех пор облики получить иным образом было невозможно, и их статус фактически был приравнен к эксклюзивным. id Software решила всё же дать всем желающим возможность получить желанные косметические наборы, а попутно и деньжат на этом заработать, но игроки встретили данное нововведение в максимальной степени холодно.
Геймеры припомнили разработчикам, что они обещали обойтись в DOOM Eternal без микротранзакций и внутриигрового магазина, поскольку перед нами премиальная игра AAA-класса.
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Положа руку на сердце, разработчики обещаний не нарушили: никакого магазина в DOOM Eternal не появилось, и он не ломится от представленных в нём товаров. Просто жест доброй воли со стороны девелоперов, который был неправильно понят.
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