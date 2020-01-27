id Software полностью отказалась от микротранзакций в DOOM Eternal
Беседуя со своими подписчиками в Facebook, творческий руководитель DOOM Eternal Хьюго Мартин ответил на вопрос о микротранзакциях в игре. Если коротко, то их не будет, вообще. Если же подробнее, то, по словам господина Мартина, DOOM Eternal — это игра за $60, а не условно-бесплатный или мобильный проект, поэтому весь контент уже включён в её состав.
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Косметический контент в DOOM Eternal, конечно же, будет, но его разблокировка будет происходить за очки опыта. Если вам нравится идея кастомизации внешнего вида своего героя, то вам придётся зарабатывать очки опыта и приобретать за них соответствующие элементы. Если же кастомизация игроку безразлична, то он волен полностью игнорировать данную систему.
рекламаНапоминаем, что DOOM Eternal выходит 20 марта.
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