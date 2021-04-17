В среде разработчиков и издателей игр принято беспрестанно сообщать о количестве проданных копий их творений. IO Interactive не является исключением, однако пока что студия решила поступить иначе и сообщить об успешных продажах Hitman 3 в формате сравнительного заявления. По словам главы IOI Хакана Абрака, Hitman 3 продалась на 300 % (в четыре раза) лучше, чем Hitman 2.

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Абрак не уточнил, идёт речь о выручке или же о чистой прибыли, но в целом считает данный результат огромным успехом, особенно, принимая во внимание непростые условия производства Hitman 3, вызванные пандемией и вынужденной самоизоляцией.

Несколько часов назад также стало известно об открытии IO Interactive своего третьего подразделения, которое будет помогать основному коллективу в производстве игр. В настоящее время IOI трудится над проектом про Джеймса Бонда под рабочим названием Project 007. Проект находится на ранних стадиях развития, так что в обозримой перспективе ждать его появления на свет не приходится. Что же до Агента 47, то франшиза с его участием не отправляется на полку, но берёт заслуженный отдых.